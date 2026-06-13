La lengua de signos toma Madrid para celebrar los 90 años de la Confederación Estatal de Personas Sordas: "La accesibilidad no es un favor"

Más de 2.000 personas acudirán este sábado al Club Deportivo Somontes, dentro de El Jardín de Somontes, situado en la carretera Madrid-El Pardo, para conmemorar el 90 aniversario de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE). El evento, que reunirá a perfiles de toda España bajo el lema Lo que somos cambia el mundo, tiene como objetivo celebrar nueve décadas de historia reivindicando la riqueza cultural, lingüística y social de la comunidad sorda en nuestro país y poner en valor el papel de la lengua de signos como elemento de identidad e inclusión.

"Queremos trasladas a la sociedad que la historia de las personas sordas en España no es una historia de silencio, sino de organización, lengua, cultura, derechos y comunidad. Seguimos luchando porque muchas conquistas existen en las leyes, pero no siempre se cumplen en la vida cotidiana. Sigue siendo necesario reivindicar la lengua de signos y la cultura sorda porque no hablamos sólo de accesibilidad, sino de derechos lingüísticos, identidad, participación y dignidad. No es un apoyo menor ni una herramienta: es una lengua viva, natural y propia. Una forma de acceder al mundo", señala Roberto Suárez, presidente de la CNSE a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Al encuentro acudirán más de 2.000 personas procedentes de toda España. / Agencias.

La jornada arrancará con un acto institucional en el que participarán representantes de algunas de las principales entidades del ámbito de la discapacidad y de la administración pública. Entre ellos estarán el presidente de la CNSE, Roberto Suárez; el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno; el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda; y el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco. Además, se proyectará un mensaje en vídeo del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Crear referentes

Tras la inauguración, tendrá lugar una programación participativa que recorrerá el pasado, presente y futuro de la entidad a través de la lengua de signos y distintas expresiones artísticas. El programa incluye actuaciones musicales en lengua de signos interpretadas por artistas sordas, teatro infantil, humor, espectáculos de Visual Vernacular, una representación sobre los orígenes de la CNSE, un espectáculo drag y una experiencia inmersiva en 360 grados, además de encuentros intergeneracionales que pretenden fortalecer los vínculos dentro de la comunidad. La celebración culminará en la medianoche del 14 de junio con una conmemoración especial del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas.

"Aún hay niños y niñas sordos que necesitan crecer con referentes y acceso temprano a la lengua de signos; otros que encuentran barreras en la educación, el empleo, la sanidad, la justicia o la información pública; y espacios donde la accesibilidad sigue dependiendo de la voluntad de cada centro o institución. Durante 90 años, la CNSE ha abierto caminos donde antes había aislamiento, paternalismo o barreras. Entre ellos, el reconocimiento legal de la lengua de signos en la Ley 27/2007", añade Suárez.

La CNSE celebra que el Consenso Estatal para la Mejora de la Atención Temprana contemple a la infancia sorda y sus familias. / Agencias

Fundada en 1936, la CNSE es la organización estatal más antigua vinculada al ámbito de la discapacidad en España. A lo largo de estos 90 años, ha impulsado importantes avances para las personas sordas y sus familias, promoviendo servicios de videointerpretación, recursos de atención especializada, programas de enseñanza de las lenguas de signos, iniciativas de empleo y proyectos dirigidos a colectivos especialmente vulnerables, como mujeres y personas mayores sordas.

Gratitud y ambición

Con esta celebración en Somontes, la entidad reivindica la necesidad de seguir avanzando hacia una sociedad más accesible e inclusiva, en la que las personas sordas puedan ejercer plenamente sus derechos en igualdad de condiciones: "Este encuentro será una forma de contar quiénes somos desde nuestros propios códigos, nuestra experiencia y nuestra lengua. Permite mostrar que la cultura sorda es rica, visual, expresiva, innovadora y profundamente humana. Queremos avanzar hacia una educación verdaderamente bilingüe e inclusiva, queremos que se refuerce el empleo, la formación y la autonomía profesional".

Noticias relacionadas

"Esperamos que cada persona sorda que venga junto a sus familias sienta que forma parte de una historia colectiva que ha cambiado muchas vidas. Será un encuentro para mirar atrás con gratitud, pero también hacia adelante con ambición. Desde la comunidad, lanzamos un mensaje claro: la accesibilidad no es un favor ni un detalle, es la puerta que permite ejercer derechos. Cuando las personas sordas participan, deciden, lideran y viven en su lengua, avanza toda la sociedad", concluye.