Un incendio en Parla calcina 13 camiones y levanta una gran columna de humo

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido un incendio declarado en un recinto abierto junto a la carretera M-408, en Parla, que ha calcinado 13 camiones y enseres viejos depositados en la zona, además de afectar a vegetación cercana.

Hasta el lugar se han desplazado 13 dotaciones del Cuerpo regional de Bomberos, que han trabajado durante varias horas para controlar las llamas, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. El fuego ha provocado una intensa y visible humareda en la zona.

Tras extinguir el incendio, los efectivos han realizado tareas de refresco y remate, y ya han comenzado a retirarse del lugar.

Noticias relacionadas

El Summa 112 ha enviado un indicativo sanitario de forma preventiva, aunque no se han registrado heridos. También han intervenido la Policía Local de Parla y la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del incendio.