La Iglesia madrileña, satisfecha tras el paso del Papa por la capital: "Roma se trasladó a Madrid"

"Creo que el Papa ha crecido en este viaje", aseguraba el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, este viernes en una entrevista en RTVE. "Ya creció en el viaje africano y creo que aquí también, tanto para presentarse hacia dentro de la Iglesia como de cara al mundo", explicaba. No comentaba, sin embargo, si la propia Iglesia de Madrid había crecido tras este viaje, aunque la valoración que se hace es extremadamente positiva. Concluida la visita de León XIV a España, y pese al incidente técnico que impidió el despegue de su avión desde Tenerife y la obligación de que regresara al Vaticano en el Falcon a disposición del Rey, el balance que hace la Iglesia madrileña de su paso por el país y, singularmente por la capital, es más que satisfactorio. "Magnífico", trasladan desde la Archidiócesis.

La afluencia a la vigilia con jóvenes del sábado por la tarde en la Plaza de Lima, unos 600.000 asistentes, y a la misa del Corpus en la plaza de Cibeles al día siguiente, bien por encima del millón de personas, fueron particularmente una demostración de músculo y de capacidad organizativa. Madrid, entienden, se desbordó, en un sentido positivo y de una manera que en la archidiócesis se busca leer más allá de los números.

"La Iglesia vive estos acontecimientos como un encuentro que dimensiona el sentido de pertenencia", explica Laura Moreno, directora pastoral en Madrid de la visita de León XIV y con experiencia en labores organizativas en viajes de todos los pontífices desde Juan Pablo II. "Nos reconocemos en un solo pueblo y se conforma esa experiencia de Iglesia universal. Roma se trasladó a Madrid. Habitualmente, el cristiano peregrina hacia Roma. En este caso, peregrinó el Papa hacia Madrid y fue acogido".

Madrid respondió, como le trasladó al Papa Felipe VI tras la eucaristía del Corpus, y la Iglesia de Madrid hizo "un golazo para siempre" en expresión jubilosa del propio Prevost en el estadio Santiago Bernabéu. La coordinación con las administraciones, se incide, ha sido "fluida, de gran colaboración y muchísimo respeto y libertad, sin ningún tipo de condicionamiento". Y a ello se suma el trabajo de los 18.000 voluntarios que se inscribieron para Madrid.

"El sentimiento es de enorme gratitud. Todo el esfuerzo, todo lo que se movilizó, mereció la pena porque algo bueno pasó en el corazón de mucha gente", opina Moreno.

La decena de actos públicos en los que el pontífice ha participado durante sus algo más de 72 horas en la capital, además de los encuentros de carácter más privado que ha mantenido, han cubierto una amplitud de registros y han permitido, señalan desde la archidiócesis, recuperar o reforzar para la Iglesia una posición de "puente con la sociedad". Se piensa, en ese sentido, en su discurso en el Congreso de los Diputados o en el acto Tejer Redes mantenido en el Movistar Arena con representantes del mundo de la cultura, la universidad, los agentes sociales y el deporte.

Incluso uno de los momentos más espinosos del viaje, el relativo al encuentro con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, criticado por las asociaciones más numerosas, que se sintieron excluidas, se da por "muy positivo". Según afirmó el cardenal Cobo este viernes, no se podía ver a todas las víctimas. "El Papa ya ha tenido encuentro con víctimas y seguirá teniendo encuentros con víctimas porque este es un tema de fondo que viene trabajando en la Iglesia y venimos trabajando desde hace muchos años", aseguraba. "Desde la Diócesis de Madrid, ya llevamos ocho años trabajando con todo tipo de víctimas. El mundo de los victimarios y de las víctimas es muy hondo, es muy lento y exige más que subvenciones, mucho más que dinero".

"La Sagrada Familia nunca defrauda"

En relación con el debate casi estético que ha surgido en torno a la escenografía de la visita y las diferencias en este campo entre los actos de Madrid y Barcelona, singularmente el espectáculo de luz y sonido tras la bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, se ve con distancia y se enmarca en la rivalidad a veces más mediática que real entre las dos ciudades. "Ese era el acto en torno al cual giró toda la visita, que se hizo coincidir con el centenario de Gaudí, era el culmen, el acto en el que nos convocábamos todos y no nos defraudó, la Sagrada Familia nunca defrauda", asegura Moreno.

De más enjundia es la reflexión en torno a la huella que el viaje de León XIV y los mensajes que ha lanzado dejan en Madrid y en particular en su comunidad eclesial en un momento, además, en que se percibe una inquietud o una búsqueda, particularmente entre los jóvenes, hacia quienes se ha canalizado parte de la visita papal.

"No sé si generará más vocaciones en el concepto tradicional de la Iglesia. Otros acontecimientos de este tipo nos han señalado que sí, pero yo no puedo aventurarlo", tercia la responsable pastoral de la comisión ejecutiva de la organización de la visita en Madrid. "Pero una experiencia vital intensa como esta renueva la manera en la que uno quiere vivir cotidianamente".

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"Que las iglesias se llenen más o se llenen menos probablemente en la sociedad en la que vivimos no sea un dato importante, aunque suene contradictorio", prosigue. "La manera de vivir la fe y la espiritualidad en este tiempo está cambiando. La gente, los jóvenes en particular, lo que nos dice es que lo que necesitan es un grupo de referencia, una comunidad viva, un sentirse parte de algo con otros. Y eso se vive en la iglesia, y ojalá lo podamos atender y acompañar mejor, pero se vive también en los grupos de la universidad, se puede vivir en la escuela, se puede vivir en la familia, en los grupos de amigos".