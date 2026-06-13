El Hospital 12 de Octubre completa con éxito un trasplante de intestino y páncreas pionero en España

El Hospital público Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha marcado un hito en la medicina nacional al completar con éxito el primer trasplante simultáneo de intestino y páncreas en bloque realizado en nuestro país. Desarrollada por la Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales, esta cirugía supone un hito científico sin precedentes en nuestro país. Además, la literatura médica internacional solo había registrado hasta el momento un único caso similar en todo el mundo.

El éxito ha sido fruto del trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar altamente especializado que integra a profesionales de Cirugía, Medicina Intensiva, Aparato Digestivo, Endocrinología, Nutrición Clínica, Anestesia y Enfermería.

Un paciente con patología compleja

El paciente intervenido, un varón de 46 años, presentaba un cuadro médico de gran dificultad: un fallo intestinal crónico derivado de un síndrome de intestino corto, consecuencia de una panarteritis nodosa. Esta patología, poco frecuente, afectaba gravemente a su calidad de vida, obligándole a depender de nutrición parenteral crónica y tratamiento con insulina por una diabetes tipo 1.

Gracias a este innovador injerto compuesto, la evolución del paciente ha sido sumamente favorable. Tras desarrollarse la cirugía sin incidencias, el paciente recibió el alta hospitalaria tan solo 16 días después del procedimiento. Actualmente, continúa su recuperación en su domicilio, alimentándose ya de forma convencional por vía oral con una dieta prácticamente normal.

El Hospital 12 de Octubre se ha consolidado como un centro de referencia nacional en trasplantes de pulmón, corazón, hígado, páncreas, riñón e intestino, siendo el único hospital que realiza todos los trasplantes de órganos sólidos. Su especialización en este campo se remonta a los años 80, periodo en el que se instauró una sólida cultura del trasplante. La Coordinación de trasplantes, creada en 1990 —y que actualmente depende del Servicio de Medicina Intensiva—, ha sido el eje vertebrador que ha permitido incorporar a los mejores profesionales conforme los programas de donación y trasplante han ido creciendo.

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Líderes en donación de órganos y tejidos

El éxito clínico del centro no se explica sin su potente capacidad de donación. Durante el año 2025, 66 personas fallecidas en el hospital donaron sus órganos, a las que se suman 38 donaciones de tejidos (córneas y tejido osteotendinoso) y 34 donaciones de riñón en vida. Gracias a la generosidad de estos donantes y sus familias, el centro ha podido realizar cientos de intervenciones que han permitido a muchos pacientes recuperar su vida.