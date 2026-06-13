Herido al caer desde una altura de 6 metros durante una celebración familiar en una nave del Polígono Marconi

Un hombre de 34 años ha resultado este sábado herido al caer accidentalmente desde una altura de 6 metros en una nave del distrito madrileño de Villaverde durante una celebración familiar.

El suceso ocurrió sobre las 19:30 horas en la calle Ciudad de Frías de Madrid, informó Emergencias Madrid.

Samur-PC estabilizó al herido, quien a consecuencia de la caída ha sufrido traumatismo craneoencefálico, fractura de codo, posible fractura de pelvis y la amputación de un dedo de la mano.

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Tras ser estabilizado, fue trasladado a la Unidad de Reimplantes de La Paz. La Policía Municipal escoltó la ambulancia.