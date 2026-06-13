El Gobierno de Ayuso ve "de sentido común" que solo los empadronados puedan tener la tarjeta de transporte: "Nadie puede estar en contra"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha señalado que es "de sentido común" que sean los empadronados en la región quienes tengan acceso a la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP-personal) porque son quienes sufragan con sus impuestos el 94% de las bonificaciones al servicio.

García Martín ha defendido ante la prensa que esta es una medida recogida en el propio reglamento del Consorcio Regional de Transportes, si bien por "cuestiones técnicas" no se había podido realizar la comprobación de requisitos. La Comunidad limitará desde el lunes la expedición de la TTP-personal a empadronados en la región y algunas poblaciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

"Lo que parece de sentido común es que todas esas bonificaciones al transporte público, que son afrontadas por parte de la Comunidad de Madrid con los impuestos de los madrileños en un 94%, pues que lógicamente se estén aplicando a aquellas personas que están empadronadas en nuestra región y que por tanto pues están cotizando", ha manifestado el también portavoz del Ejecutivo madrileño.

Así las cosas, García Martín ha respondido a las críticas de la oposición a esta medida y ha señalado que, a su entender, "nadie puede estar en contra" de una medida que, en última instancia, hará que sean los madrileños quienes se beneficien de las bonificaciones que ellos mismos pagan con sus impuestos.

El consejero ha ejemplificado la situación poniendo el caso del transporte en otro territorio del país. "Cuando estás en Segovia, parece razonable que sean los empadronados en Segovia los que puedan disfrutar de esa bonificación que pueda tener la Junta de Castilla y León", ha señalado.

Finalmente, García Martín ha aprovechado para ensalzar la calidad del transporte madrileño, "uno de los más accesibles y baratos de todo el mundo" y que goza además de una amplia red con más de 300 kilómetros de Metro, líneas interurbanas, líneas urbanas de la Empresa Municipal de Transportes y Cercanías.

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La Comunidad de Madrid anunció esta misma semana que a partir del lunes solo podrán acceder a la TTP-personal aquellas personas empadronadas en la región y en algunas zonas de las comunidades autónomas vecinas. La medida afecta a las expediciones de tarjetas nuevas y duplicados, si bien no tendrá carácter retroactivo.