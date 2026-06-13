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EL TIEMPO

Fuertes tormentas con granizo y rachas de viento amenazan la Comunidad de Madrid este domingo

La Aemet prevé chubascos dispersos y tormentas a partir del mediodía, especialmente en la Sierra, que se extenderán por toda la región

Archivo - Granizada en Madrid, a 11 de junio de 2025

Archivo - Granizada en Madrid, a 11 de junio de 2025 / EUROPA PRESS - Archivo

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EP

Madrid

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo la alerta de nivel amarillo por posibilidad de fuertes tormentas, acompañadas incluso de granizo, en el conjunto de la Comunidad de Madrid.

En concreto, el aviso estará activo desde mediodía hasta las 21 horas ante la posibilidad de tormentas que puedan ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y, ocasionalmente, granizo, según apunta la predicción de la Aemet.

La previsión meteorológica apunta a chubascos dispersos acompañados de tormentas que comenzarán en la Sierra a mediodía y se extenderán durante la tarde a otras zonas de la Comunidad de Madrid.

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Además, está previsto que las temperaturas oscilen entre los 17 y 36 grados. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha trasladado el aviso de la Aemet a ayuntamientos y organismos oficiales.

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