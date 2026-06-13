Vengaboys, King África y Celtas Cortos: el festival que convierte Madrid en una discoteca noventera

Madrid tiene infinidad de planes para todos los gustos. Desde parques por los que pasear, museos en los que perderse hasta conciertos en los que bailar sin parar, la capital no es un lugar en el que uno se pueda aburrir fácilmente.

Y es que los amantes de la música están de suerte este fin de semana. Los estribillos que sonaron en discotecas, verbenas, radios y recopilatorios vuelven a ocupar una jornada completa en Madrid. Love the 90’s Festival se celebra este sábado 13 de junio en Ifema con un formato de gran fiesta indoor y un cartel organizado en cuatro escenarios.

La propuesta no se limita a recuperar una lista de canciones reconocibles. El festival reparte la nostalgia por estilos: el dance europeo, el pop español, los ritmos de verano y el techno cuentan con espacios propios. Cada escenario funciona como una cápsula distinta de aquella década.

El festival reparte la nostalgia por estilos: el dance europeo, el pop español, los ritmos de verano y el techno cuentan con espacios propios / IFEMA

Una pista para cada recuerdo

El escenario principal concentra algunos de los nombres más reconocibles del dance internacional de los noventa. Allí aparecen Vengaboys, C&C Music Factory, Dr Alban, Corona, Whigfield, Tina Cousins y 740 Boyz, con Fernandisco como presentador. Es el bloque de los grandes hits de pista.

La parte pop mira hacia otro tipo de memoria colectiva. En ese escenario figuran Inner Circle, Celtas Cortos, Modestia Aparte, Amistades Peligrosas, Cómplices, Marilia de Ella Baila Sola, Viceversa y Los Romeos, con Jordi Cruz al frente de la presentación. Aquí pesan más las canciones coreadas que el golpe electrónico.

El escenario Playa se reserva para los sonidos más asociados al verano y a la fiesta ligera. La programación reúne a Proyecto Uno, El Símbolo, Mr President, Azúcar Moreno, Paradisio, King África, Rebeca, Fulanito y Machito Ponce. Es el tramo más verbenero del festival.

La cuarta zona cambia el registro con We Love Techno. Ese espacio suma a Nitzer Ebb, Octave One, Cristian Varela, Dj Pepo, Der Dritte Raum, U96 y Robotiko Rejekto, una selección orientada a quienes vivieron los noventa desde la electrónica más contundente.

El escenario principal concentra algunos de los nombres más reconocibles del dance internacional de los noventa / IFEMA

Nostalgia, baile y pulsera cashless

Love the 90’s Festival está planteado para público adulto. El acceso está limitado a mayores de 18 años y el pago dentro del recinto funciona mediante pulsera cashless. La organización del evento gira así en torno a una jornada larga de conciertos, sesiones y recorridos entre escenarios.

El atractivo está en la acumulación de nombres y en la posibilidad de saltar de un recuerdo a otro sin salir del recinto. Un rato puede sonar el eurodance, después una canción de pop español y más tarde un bloque de techno. Todo responde a la misma década, pero no al mismo tipo de noche.

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El festival convierte la nostalgia en una experiencia física: bailar, reconocer un estribillo, cambiar de escenario y volver a encontrarse con una canción que parecía guardada en otra época. Sin duda, en Ifema, los noventa no se escuchan como recuerdo de fondo, sino como una fiesta con varios caminos.