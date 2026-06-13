OCIO EN MADRID
Croqueta a croqueta hasta julio: la ruta de jamón ibérico que convierte Madrid en un plan de tapeo para chuparse los dedos
La cuarta edición de la Ruta de la Croqueta de Jamón Ibérico está ya en marcha y reúne hasta el 6 de julio a quince restaurantes de la capital con propuestas elaboradas con jamón de bellota 100 % ibérico
Madrid ya tiene excusa para salir de terraceo con una croqueta en la mano. Ya está en marcha la cuarta edición de la Ruta de la Croqueta de Jamón Ibérico de Sánchez Romero Carvajal, una cita que celebra el tapeo al aire libre, las barras con ambiente y uno de esos bocados que nunca fallan: la croqueta de jamón.
Hasta el 6 de julio, la capital se convierte en un recorrido gastronómico en el que quince restaurantes sirven sus propias versiones de croquetas elaboradas con jamón de bellota 100 % ibérico Sánchez Romero Carvajal. Una ruta pensada para caminar Madrid sin prisa, de barra en barra y de barrio en barrio, con el producto ibérico como gran protagonista.
Quince paradas para croquetear Madrid
La edición de 2026 llega con nombres destacados de la restauración madrileña y con un protagonista especialmente señalado: el restaurante Salino, del Grupo Cachivache, reconocido con el premio a la Mejor Croqueta de Jamón Ibérico en Madrid Fusión 2026.
Junto a él, la ruta reúne espacios ya consolidados de la capital como Café Comercial, El Escondite, Casa Orella y Virrey, del Grupo Escondite, además de Once Nudos, del Grupo Osborne. También se incorporan propuestas del Grupo Cachivache, como La Raquetista y Cachivache.
El Grupo Tatel repite presencia con Casa Salesas y Tatel, a los que este año se suma Casa Vega. Completan el recorrido Los Gabrieles, Rita Sibarita y Árdia, en una selección que combina restaurantes icónicos, nuevas incorporaciones y formatos distintos para entender la croqueta desde miradas muy diferentes.
El tapeo como plan de buen tiempo
La ruta llega en plena temporada de terrazas, cuando Madrid empieza a vivirse más en la calle y el tapeo se convierte casi en deporte local. En ese contexto, la croqueta funciona como hilo conductor perfecto: reconocible, apetecible y capaz de reunir tradición, técnica y creatividad en un solo bocado.
La propuesta invita a recorrer algunos de los barrios más representativos de la ciudad y descubrir cómo cada restaurante interpreta un clásico que, pese a su sencillez aparente, exige equilibrio, cremosidad, rebozado y sabor.
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