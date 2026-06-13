TRANSPORTE
Cortes nocturnos en la C-3 de Cercanías entre Getafe Industrial y Valdemoro durante tres fines de semana de junio
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Las obras de mejora en la catenaria de la estación de Pinto obligarán a suspender la circulación de trenes entre varias estaciones a partir de las 23.00 horas los sábados y domingos
La línea C-3 de Cercanías Madrid, que conecta Aranjuez con Chamartín pasando por Atocha y Sol, sufrirá modificaciones en su servicio habitual durante tres fines de semana de junio por obras de mejora en la infraestructura ferroviaria.
En concreto, los días 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de junio, los trenes dejarán de circular entre las estaciones de Getafe Industrial, Pinto y Valdemoro desde las 23.00 horas y hasta la finalización del servicio.
Como consecuencia, los convoyes procedentes de Aranjuez iniciarán y finalizarán recorrido en Valdemoro, mientras que los que parten desde Madrid lo harán en la estación de Getafe Industrial.
La estación de Pinto permanecerá cerrada
Durante las franjas horarias afectadas, la estación de Pinto permanecerá cerrada, por lo que los últimos trenes de la jornada no efectuarán parada ni circularán por esta estación.
Para minimizar el impacto sobre los viajeros, Renfe ha organizado un servicio especial de autobuses en ambos sentidos entre Getafe Industrial, Pinto y Valdemoro. El dispositivo estará debidamente señalizado y contará con refuerzo de personal en las estaciones afectadas para informar a los usuarios.
La compañía recomienda consultar las actualizaciones del servicio a través de sus canales oficiales. Las restricciones responden a los trabajos de mejora que Adif desarrollará en horario nocturno en la estación de Pinto. Las actuaciones se centrarán en la renovación y modernización de elementos de la catenaria, la línea aérea que suministra energía a los trenes.
Según ha informado Renfe, la instalación de nuevos componentes permitirá incrementar la fiabilidad de las instalaciones y facilitar las labores de mantenimiento futuras.
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