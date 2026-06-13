Cortes y cambios en Cercanías Madrid este fin de semana por obras en Sol, la C-3 y la C-5

La red de Cercanías Madrid volverá a registrar este fin de semana varias incidencias por obras. Las principales afecciones afectan a la estación de Sol, a los servicios de la C-3, la C-4 y la C-5, y a cortes nocturnos entre Getafe Industrial, Pinto y Valdemoro.

La estación de Sol, por la que pasan las líneas C-3, C-4a y C-4b, permanecerá cerrada el sábado y el domingo por trabajos de mejora en el túnel. Como consecuencia, los trenes de la C-3 procedentes de Aranjuez finalizarán su recorrido en Atocha.

En la C-4, los trenes procedentes de Colmenar Viejo y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes terminarán en Nuevos Ministerios, mientras que los procedentes de Parla finalizarán en Atocha.

Los viajeros que necesiten desplazarse entre Nuevos Ministerios y Atocha podrán utilizar las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10, que realizan este trayecto por el túnel de Recoletos, con parada en la estación del mismo nombre.

El cierre de Sol se repetirá el próximo fin de semana, los días 20 y 21 de junio. Las obras forman parte de los trabajos para mejorar la capacidad de las líneas C-3 y C-4 en el túnel de Sol y se enmarcan también en las actuaciones vinculadas a la mejora de la C-5.

Cortes nocturnos en la C-3

Además, los trenes de la C-3 no circularán entre Getafe Industrial, Pinto y Valdemoro desde las 23.00 horas y hasta la finalización del servicio. La estación de Pinto permanecerá cerrada en horario nocturno, por lo que los últimos trenes del día no podrán parar ni circular por ella.

Durante estas afecciones, los trenes procedentes de Aranjuez iniciarán y finalizarán su servicio en Valdemoro, mientras que los procedentes de Madrid lo harán en Getafe Industrial.

Renfe ha previsto un servicio alternativo de transporte en autobús, en ambos sentidos y debidamente señalizado, entre estas tres estaciones.

Estas modificaciones se producirán los días 20, 21, 27 y 28 de junio. Según la información facilitada, están motivadas por las obras de mejora que realizará Adif en horario nocturno en la catenaria de la estación de Pinto, con la instalación de nuevos elementos para incrementar la fiabilidad de las instalaciones y facilitar su mantenimiento.

Cambios en la C-5

Los trenes de la línea C-5, que conecta Móstoles-El Soto con Humanes, iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Atocha por las obras que Adif ejecuta para ampliar la capacidad de esta estación.

Los viajeros de la C-5 que quieran continuar su trayecto más allá de Atocha deberán hacer transbordo a otro tren de la misma línea en esa estación. Esta afección se repetirá los días 20 y 21 de junio.

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Renfe está informando de los cambios a través de sus canales habituales, megafonía en trenes y estaciones, cartelería física, redes sociales y su canal de WhatsApp.