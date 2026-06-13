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SENTENCIA

Condenado a prisión por un delito contra la dignidad tras pintar una esvástica en el distrito de Chamberí

La Audiencia Provincial de Madrid había dictado la condena inicial en junio de 2025 por un delito contra la dignidad y la integridad moral al pintar una esvástica de gran tamaño

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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EP

Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado una condena a seis meses de prisión y a una multa por pintar una esvástica en las cercanías de una sinagoga en el distrito de Chamberí en 2021.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que la Sala de lo Civil y Penal confirma la sentencia condenatoria dictada en junio de 2025 por la Audiencia Provincial de Madrid.

La sentencia de instancia condenó al acusado al ser considerado autor responsable de un delito contra la dignidad en concurso con otro contra la integridad moral.

Según la resolución el condenado, poco después de la medianoche del 31 de julio de 2021, se dirigió a la sinagoga Belth Yaacov y, una vez allí, movido por sus prejuicios hacia las personas que profesan la fe judía, pintó con un spray una cruz esvástica nazi de gran tamaño.

La pintada se realizó en un bolardo situado justo enfrente de la puerta de acceso al templo, en una zona de frecuente paso y amplia visibilidad.

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"El acusado actuó a sabiendas del grave impacto negativo que podía generar entre el colectivo judío de Madrid que frecuenta la sinagoga" y establece que esa actuación delictiva representó "una muestra clara de desprecio, degradación y trivialización de genocidio judío", ha señalado.

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