La Comunidad de Madrid respalda a las víctimas del terrorismo con un torneo de fútbol infantil

La Comunidad de Madrid ha participado este sábado en un torneo solidario de fútbol infantil en apoyo a las víctimas del terrorismo, organizado por la Asociación Dignidad y Justicia. La cita, celebrada en el Estadio Antonio Sanfiz, ha reunido a cerca de 400 niños de entre 9 y 14 años.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha sido el encargado de realizar el saque de honor del torneo, cuyo objetivo es recaudar fondos para respaldar a las víctimas del terrorismo.

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El consejero Miguel Ángel García Martín realiza el saque de honor en una cita solidaria organizada por Dignidad y Justicia. / Comunidad de Madrid

García Martín ha destacado la colaboración del Ejecutivo autonómico en este tipo de iniciativas y ha subrayado que "en el Gobierno regional acompañamos, respaldamos y visibilizamos a las víctimas de esta lacra y a sus familias; también a quienes preservan su memoria y trabajan para convertir el recuerdo de una tragedia en educación cívica y en conciencia social, tal y como se está haciendo hoy aquí".