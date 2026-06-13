Una cena de cine bajo las estrellas: el plan de verano con alta gastronomía que vuelve a una de las azoteas más exclusivas de Madrid.

Madrid en verano se entiende mejor desde una azotea, con una cena que se alarga y una pantalla encendida bajo las estrellas. Dani Brasserie recupera esta temporada Dani’s Cinema Club, una experiencia que convierte la terraza del restaurante de Dani García, en la séptima planta de Four Seasons Hotel Madrid, en un cine gastronómico al aire libre.

La propuesta reúne cuatro noches exclusivas durante julio y agosto, con películas muy reconocibles, menús creados para cada ocasión y una puesta en escena pensada para que la historia no solo se vea en pantalla, sino que también llegue a la mesa. El aforo será reducido, con solo 30 asistentes por sesión, y el precio de la experiencia es de 295 euros, bebidas no incluidas.

Cuatro películas y cuatro menús a medida

Dani’s Cinema Club arrancará el 8 de julio con Wicked, la adaptación cinematográfica del musical de Broadway que revisita el universo de las brujas de Oz. El 22 de julio llegará el turno de El Diario de Bridget Jones, una de las comedias románticas más populares de las últimas décadas.

La programación continuará el 5 de agosto con Casino Royale, una de las entregas más reconocibles del universo James Bond, y terminará el 26 de agosto con F1, la producción protagonizada por Brad Pitt que llevará la adrenalina de la Fórmula 1 a la terraza del hotel.

Cada película contará con un menú diseñado específicamente para la ocasión, con platos, guiños y detalles inspirados en su universo. La idea no es solo cenar antes o durante la proyección, sino construir una experiencia completa en la que gastronomía, ambientación y servicio dialoguen con la película.

Una azotea convertida en cine gastronómico

El gran atractivo del plan está en el escenario. Dani Brasserie ofrece una de las vistas más especiales del centro de la capital. Durante estas cuatro noches, la terraza se transformará en un cine de verano con una propuesta más íntima y gastronómica que las clásicas sesiones al aire libre. El formato está pensado para quienes buscan un plan distinto en la ciudad: cine, cena, skyline y una atmósfera cuidada en una de las direcciones más reconocidas del lujo hotelero madrileño.

Cine bajo las estrellas y cena de altura: el plan más exclusivo del verano en Madrid / Cedida

Las reservas pueden realizarse a través del correo dani.madrid@fourseasons.com. Mientras tanto, Dani Brasserie mantendrá su operativa habitual tanto en el comedor como en el snack bar, con su propuesta cosmopolita y desenfadada.

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Con esta nueva edición, Dani’s Cinema Club vuelve a situar la azotea del Four Seasons como uno de esos planes de verano donde Madrid se disfruta sin prisa: mirando la pantalla, la mesa y la ciudad al mismo tiempo.