Últimos días de Filmadrid: el cine independiente apura su programación en Matadero

El complejo cultural de Matadero Madrid, reconvertido desde 2011 en un espacio de referencia para las artes visuales en el distrito de Arganzuela, acoge hasta el próximo 14 de junio el tramo final del festival Filmadrid 2026. Tras varios días de proyecciones, la Cineteca Madrid centraliza ahora las sesiones de clausura, donde el cine de autor y las propuestas experimentales compiten por captar la atención de los espectadores locales antes de la gala de cierre.

Esta duodécima edición mantiene su firme apuesta por los cineastas emergentes, alejándose de los circuitos comerciales tradicionales. Uno de los pilares de la programación actual es el bloque SMART7, un catálogo compuesto por siete largometrajes seleccionados mediante una red de cooperación entre diversos festivales europeos, lo que permite visualizar obras que difícilmente llegan a las salas convencionales.

Programación para el cierre del festival

La agenda para estos últimos días organiza las proyecciones de la siguiente manera:

Viernes 12: destacan en cartelera los títulos Escape y The Visitor.

destacan en cartelera los títulos Escape y The Visitor. Sábado 13: la programación incluye el programa doble Second Skin + Disciplina y la cinta Las líneas discontinuas.

la programación incluye el programa doble Second Skin + Disciplina y la cinta Las líneas discontinuas. Domingo 14: el festival se despide con la proyección de A River’s Gaze y The Fires.

Además de la sección competitiva, el certamen ha incluido un Foco Milagros Mumenthaler, realizado en conjunto con el ECAM Forum. Esta sección comprende la proyección de tres obras de la cineasta argentina y una masterclass exclusiva, ofreciendo un análisis profundo sobre la creación cinematográfica contemporánea.

Acceso y servicios en el entorno de Matadero

El FILMADRID 2026 celebra su clausura en la Cineteca Madrid, ubicada en el recinto de Matadero Madrid (distrito de Arganzuela), durante las jornadas del 12, 13 y 14 de junio. Aunque los horarios varían dependiendo de cada pase específico, los interesados pueden consultar la programación detallada y adquirir sus localidades a través de la web oficial de Matadero Madrid.

Para llegar en transporte público, la opción más directa es la línea 3 y 6 de Metro, bajando en la estación de Legazpi, que se encuentra a menos de 200 metros de la entrada principal del recinto. Si prefieres el autobús, las líneas 6, 8, 18, 19, 45, 78 y 148 cuentan con paradas en las inmediaciones.

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Para quienes busquen opciones de restauración, la Plaza de Legazpi y la cercana calle de Antonio López concentran una variada oferta gastronómica, que incluye desde locales de cocina tradicional madrileña hasta cafeterías de especialidad y opciones de comida rápida, ideales para comentar las películas en un ambiente relajado.