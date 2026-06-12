Tom Holland (y, posiblemente, Zendaya) presentes en la previa del primer partido de España en la Plaza de Colón: "Madrid, tenemos una misión"

Tras la visita del Papa León XIV en Madrid, la residencia de Bad Bunny y las elecciones del Real Madrid, muchos tenían por seguro que los grandes eventos se darían una pequeña tregua en la capital. Sin embargo, el inicio del Mundial de fútbol 2026 está probando todo lo contrario.

Cuando apenas quedan 48 horas para el debut de España en esta gran competición deportiva frente a la selección de Cabo Verde, la productora Sony Pictures revolucionaba las redes con su anuncio: Tom Holland (y posiblemente Zendaya) harían una aparición en la Plaza de Colón antes de la emisión del partido.

Una promoción que aprovechará la marea roja

El próximo 15 de junio, los aficionados madrileños ocuparán esta plaza que, transformada en una especie de salón retransmitirá el primer partido de la selección a través de varias pantallas gigantes. Con zonas de animación, música, y actividades gratuitas, no es de extrañar que el actor británico haya decidido hacer una parada en su agenda para saludar al público madrileño y aprovechar la gran marea roja para promocionar su nueva película 'Spider-Man: Brand New Day' cuyo estreno está previsto para el próximo 29 de julio.

Tom Holland en el set de 'Spider-Man: Brand New Day', en Glasgow, Escocia, el domingo 3 de agosto de 2025 / @xanadu_linda

"Madrid tenemos una misión"

Junto al cartel promocional de la película, Sony compartía un post en el que instaba a los madrileños a acompañarles a la Plaza de Colón para apoyar a la selección junto a Tom Holland: "Madrid tenemos una misión", podía leerse en la publicación. Sin embargo, por la agenda tan apretada que se ha filtrado a los medios, parece que la verdadera misión será poder conseguir un autógrafo.

A las 16:20 el actor británico, y, de acuerdo a algunos rumores, su coprotagonista y pareja Zendaya, abandonarían el hotel para llegar a Colón en torno a las 16:40. Allí, está previsto que la pareja se saque algunas fotos en el photocall, realicen algunas entrevistas y, finalmente a las 17:30, salgan al escenario para saludar a los aficionados y desear suerte a España en el campeonato. Así, finalizado el acto, Holland y su equipo abandonarían la plaza de nuevo rumbo al hotel dejando el escenario listo antes del pitido inicial y permitiendo a los más futboleros disfrutar de los primeros 90 minutos de mundial de la selección.