La ermita de San Antonio de la Florida reabre en vísperas de sus fiestas con una nueva luz para Goya

La ermita de San Antonio de la Florida ha vuelto a abrir sus puertas tras una rehabilitación integral de 13 meses pensada, ante todo, para preservar los frescos de Francisco de Goya. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, han presentado este viernes los trabajos realizados en el templo, en vísperas de las fiestas de San Antonio de la Florida, que se celebran este sábado en uno de los enclaves más ligados a la cultura popular madrileña.

La intervención, impulsada por Patrimonio Nacional con una inversión de 2.222.757 euros financiada con fondos Next Generation, ha permitido actuar sobre las cubiertas, la iluminación, la climatización, la accesibilidad y la eficiencia energética del edificio. El objetivo, según De la Cueva, ha sido “devolver la ermita como era en el siglo XVIII” y permitir que los frescos puedan verse “como los pensó Goya”, recuperando “la riqueza cromática que él quiso dar”.

La presidenta de Patrimonio ha subrayado que todas las decisiones técnicas se han tomado con una prioridad: proteger las pinturas. “No es lo mismo restaurar unas cubiertas de cualquier otro edificio que restaurar las cubiertas que debajo tienen los frescos de Goya”, ha explicado. Por eso, durante la obra se instaló un sistema de control con sensores para medir en tiempo real la humedad, la temperatura y las vibraciones, de forma que cada actuación garantizara la estabilidad del conjunto.

De la Cueva ha precisado, además, que la intervención no ha consistido en restaurar los frescos, que “estaban muy bien”, sino en mejorar las condiciones del edificio para conservarlos y contemplarlos mejor. “Ha sido una cuestión de aislamiento, de iluminación y de que se pudieran ver cómo eran”, ha señalado. El nuevo sistema de iluminación LED elimina la radiación ultravioleta, reduce el consumo energético y permite apreciar con mayor claridad la riqueza cromática de las pinturas.

Exterior de la ermita de San Antonio, en el Paseo de la Florida. / Patrimonio Nacional

Más allá de dar visibilidad a los frescos, la rehabilitación también ha recuperado elementos originales del edificio. En la cubierta de la cúpula se ha restituido el sistema original de planchas de plomo, se han eliminado añadidos de zinc en los faldones inferiores, se ha renovado la cobertura de tejas cerámicas y se ha incorporado aislamiento de lana de roca. Las carpinterías de madera de pino han recuperado su color original, identificado a partir de investigaciones históricas y catas, y se han instalado nuevas ventanas con doble acristalamiento.

El conjunto de las actuaciones mejora el aislamiento frente al frío, el calor, la lluvia y el viento, además de reducir el consumo energético. Las dependencias auxiliares cuentan ahora con un sistema de climatización de volumen de refrigerante variable, en sustitución de los antiguos radiadores eléctricos, y la intervención se completa con la renovación de acabados interiores, nuevo pavimento de baldosas de barro en zonas auxiliares y la eliminación de barreras de accesibilidad.

En la misma línea que la presidenta de Patrimonio Nacional, Almeida ha destacado que la actuación permite mejorar “cuestiones que afectan directamente a la conservación de esta joya arquitectónica y pictórica”, desde las cubiertas y las humedades hasta la accesibilidad y la iluminación, que ha calificado de “realmente extraordinaria” porque permite apreciar “en todo su esplendor” los frescos de Goya.

La reapertura, ha celebrado el regidor madrileño, llega en vísperas de San Antonio, una fiesta “grande” para Madrid y especialmente para el barrio. “Mañana van a poder disfrutar de esta ermita ya completamente restaurada”, ha señalado, antes de animar a los madrileños a combinar la celebración popular con la visita a uno de los grandes espacios goyescos de la capital.

“Es un museo que tenemos en medio de la ciudad”, ha resumido Almeida, que ha recordado que la ermita fue duplicada precisamente para garantizar la conservación de los frescos. El Ayuntamiento, ha explicado, se ha encargado principalmente del proyecto de musealización y de la gestión de las visitas guiadas, mientras que Patrimonio Nacional ha liderado la intervención patrimonial. “Unimos lo mejor de nuestro patrimonio cultural con lo mejor de nuestra cultura popular”, ha concluido el alcalde.

Obra del arquitecto Filippo Fontana, la ermita alberga los frescos que Goya ejecutó en 1798 por encargo real, con la representación del milagro de San Antonio de Padua, considerada una de sus obras maestras. En su interior reposan además los restos del pintor, trasladados desde Burdeos en 1919 a instancias de Alfonso XIII. Desde 1928, cuando se construyó una ermita gemela para uso religioso justo al lado, San Antonio de la Florida funciona exclusivamente como museo-panteón.