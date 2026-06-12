San Antonio de la Florida o el Mercado de Motores: descubre los cinco mejores planes para disfrutar de este fin de semana en Madrid

Aun con el recuerdo de las grandes aglomeraciones y emociones vividas con motivo de la visita del Papa León XIV a la capital, una extraña calma se ha apoderado de la ciudad tras la despedida del pontífice el pasado 9 de junio. Sin embargo, Madrid, que se caracteriza por su bullicio y movimiento ya tiene preparados cinco planes perfectos para seguir disfrutando este fin de semana.

Así, del 12 al 14 de junio, madrileños y turistas podrán disfrutar de una gran variedad de propuestas entre las que destacan las fiestas patronales de San Antonio de la Florida, donde conocer la tradición de los alfileres contra la soltería, el Mercado de Motores o el Festival 'Ñam Ñam' para los más foodies. También el teatro y la música se hacen un hueco en la agenda con la obra "Crónica de un mal español" de Jorge García-Berlanga y el Festival Love The 90's en Ifema.

Fiestas de San Antonio de la Florida: alfileres y modistillas

Este sábado 13 de junio Madrid vivirá el día grande de una de sus citas más populares: las fiestas patronales de San Antonio de la Florida. Estas fiestas que daban su pistoletazo de salida el pasado 11 de junio y que contarán con una extensa programación, podrán disfrutarse hasta el próximo 14 de junio en el Parque de la Bombilla y en las cercanías de la ermita de San Antonio en el distrito de Moncloa-Aravaca.

Fiestas de San Antonio de la Florida 2026 / Turismo Madrid

Tras la misa mayor presidida por el cardenal arzobispo emérito de Madrid, turistas y gatos podrán disfrutar de diversas propuestas gastronómicas o espectáculos musicales. Pero si algo es imprescindible durante estas fiestas, es su tradición para escapar la soltería, que consiste en introducir la mano en la pila bautismal de la ermita mientras que esta se encuentra llena de alfileres. Las modistillas, impulsoras de esta costumbre, cuentan que en función de cuantos queden clavados en la palma, así será el número de pretendientes que se tendrá ese año.

Los alfileres de San Antonio son una tradición que se conserva desde finales del siglo XIX / El pan de los pobres

🔗 La programación completa puede consultarse en la página web de Turismo de la Comunidad de Madrid 📍 Parque de la Bombilla (Avenida de Valladolid), y Glorieta de San Antonio de la Florida, 28008 📆 Del 11 al 14 de junio de 2026

Mercado de Motores, un rastrillo donde se puede encontrar casi de todo

Moda, decoración, música, gastronomía... la estación de tren Paseo de las Delicias acoge como cada segundo fin de semana del mes el Mercado de Motores que por la variedad de productos que ofrece a sus visitantes es definido como "un rastrillo donde se puede encontrar casi de todo".

El Mercado de Motores se celebra cada segundo fin de semana del mes en la estación de tren de Delicias / Turismo Madrid

Desde ropa de segunda mano, muebles con diseños creativos, a joyas musicales en vinilo, el Mercado de Motores propone un día de compras perfecto para disfrutar en familia. Y es que además de sus puestos, el mercado también cuenta con puestos de comida, actividades infantiles, e incluso una guardería perruna para los compañeros peludos.

Definido como un mercadillo artesanal y diferente, también se podrá disfrutar de varios espectáculos de música en vivo, foodtrucks y algunas actividades infantiles / Eventbrite

🔗 La entrada es completamente gratuita, aunque puede reservarse un lugar en su página web oficial 📍 Paseo de las Delicias, 61, 28045 📆 Los días 13 y 14 de junio de 2026

Festival 'Ñam Ñam' en Madrid Río: alta cocina y street food

El primer festival internacional independiente de experiencias gastronómicas llega a la capital los próximos 13 y 14 de junio junto al Paseo Puente del Rey en Madrid Río. Prometiendo opciones para todos los bolsillos y gustos, este evento contará con la participación de chefs de alta cocina, así como con otras propuestas de street food.

Las entradas al festival incluyen un importe para consumir comida y bebida dentro del recinto / Festival 'Ñam Ñam'

Con un precio aproximado de 35 euros por persona, la primera edición de este festival se ha dividido en tres bloques: sábado mañana donde destacan chefs como Alba Morena o Charlie Pee; sábado tarde, con propuestas tan originales como la Boui Boui shop, y domingo, con proyectos de cocina de fusión como Tripea de Roberto Martínez.

🔗 Los participantes de cada jornada pueden consultarse en la página web oficial del Festival 'Ñam Ñam' 📍 Paseo Puente del Rey en Madrid Río 📆El sábado 13 de junio de 12:00 a 17:30 o de 18:30 a 00:00 y el domingo 14 de junio de 12:00 a 17:30

"Crónica de un mal español", una alegoría entre la vida de Berlanga y España

Jorge García-Berlanga, hijo de Luis García-Berlanga, presenta "Crónica de un mal español", una revisión de la vida y obra de su padre que podrá disfrutarse hasta el 28 de junio en el Salón de los balcones del Teatro Español. Con funciones de jueves a domingos, esta obra estará protagonizada por el propio Jorge, quien junto a un selecto elenco recreará un homenaje que supone una alegoría entre la vida de Berlanga y España.

El elenco estará formado por el propio Jorge, Júlia Roch, Nacho Serrano, Natalia Vellón, Octavio Vellón y Pablo Veléz / Teatro Español

Con entradas a 10 euros por persona, esta representación de aproximadamente 45 minutos de duración no solo busca narrar la trayectoria de un creador esencial para el cine español, sino también la crónica de un país que, como él, aprendió a mirar la realidad con ironía.

🔗 Las entradas, a un precio de 10 euros por persona pueden adquirirse en la página web del Teatro Español 📍 Calle del Príncipe, 25, 28012 📆 De jueves a domingo a las 18:30 horas hasta el 28 de junio

Love The 90's Festival 2026: King África o Azúcar Moreno en el cartel

Los amantes de la música están de suerte este fin de semana. Los estribillos que sonaron en discotecas, verbenas, radios y recopilatorios vuelven a ocupar una jornada completa en Madrid. Love the 90’s Festival se celebra este sábado 13 de junio en Ifema con un formato de gran fiesta indoor y un cartel organizado en cuatro escenarios.

El festival reparte la nostalgia por estilos: el dance europeo, el pop español, los ritmos de verano y el techno cuentan con espacios propios / IFEMA

La propuesta, dirigida a un público adulto mayor de 18 años, no se limita a recuperar una lista de canciones reconocibles, sino que reparte la nostalgia por estilos: el dance europeo, el pop español, los ritmos de verano y el techno cuentan con espacios propios. Así, con cuatro zonas diferenciadas, la organización del evento gira así en torno a una jornada larga de conciertos, sesiones y recorridos entre escenarios.