Retrasos en los AVE entre Madrid, Cataluña y Andalucía por incidencias en la señalización

Los trenes de alta velocidad que circulan por las líneas Madrid-Barcelona y Madrid-Andalucía pueden registrar retrasos este viernes debido a sendas incidencias que afectan a la señalización ferroviaria, según ha informado Adif a través de sus canales oficiales.

En el caso del corredor Madrid-Barcelona, la incidencia se ha localizado en Vallmanya, en el tramo comprendido entre Zaragoza y Lleida, y está provocando demoras en los trenes que circulan por esta línea.

Además, los trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Andalucía también pueden verse afectados por retrasos debido a otra incidencia en la señalización provocada por el robo de cable entre Urda y Mora y Orgaz, en Toledo.

Adif ha señalado que sus equipos técnicos están trabajando para solucionar estas incidencias a la mayor brevedad posible.

Por el momento, no se ha concretado el alcance de las demoras ni el número de trenes afectados en ambos corredores. Se recomienda a los viajeros consultar el estado de su tren antes de acudir a la estación y permanecer atentos a la información facilitada por los operadores ferroviarios.

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