La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Melodías cuquis y tendencia trash. Por mucho que Guineu, el proyecto que lidera Aida Giménez, trate de encasillarse en un estilo, lo mejor es escucharlo sin previsión alguna. Tras dos álbumes repletos de actitud, de lo que no hay duda es que lo suyo es puro desconcierto. Qué bueno, ¿no? La solusió, que forma parte de la banda sonora de la última temporada de Citas Barcelona, precisamente, da en el clavo. El apasionadamente adictiva.