MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'Al límite', de Talo Arístegui
Destino 48 fue la banda que acompañó a la generación de Talo Arístegui, ofreciendo canciones que reflejaban una época. Ahora, ya en solitario, tras lanzar su primer elepé, Nordeste, quiere aunar a todo aquel que siente como él: a veces, vacío; otras, eufórico. Dos emociones que le han permitido escribir canciones inteligentes, pero sobre todo audaces. Qué bien le sienta la fragilidad que abraza en sus letras. Tal vez, la única forma de hacerse fuerte.
'La solusió', de Guineu y Joan Colomo
Melodías cuquis y tendencia trash. Por mucho que Guineu, el proyecto que lidera Aida Giménez, trate de encasillarse en un estilo, lo mejor es escucharlo sin previsión alguna. Tras dos álbumes repletos de actitud, de lo que no hay duda es que lo suyo es puro desconcierto. Qué bueno, ¿no? La solusió, que forma parte de la banda sonora de la última temporada de Citas Barcelona, precisamente, da en el clavo. El apasionadamente adictiva.
'Heaven Is A Place On Earth', de Belinda Carlisle
No hay mejor regalo que dedicarle a alguien Heaven Is A Place On Earth, tomen nota. El himno de Belinda Carlisle es un símbolo de buen augurio, una canción en torno a la que se ha creado un universo único. De coros adictivos y versos sinceros, celebra la felicidad terrenal como un mantra. Suena onírica y arrolladora, el juego de emociones perfecto para avivar la fe que cambia el mundo. El tuyo, particularmente.
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