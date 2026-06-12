GASTRONOMÍA
Ñam Ñam Festival desvela el menú de su primera edición: cocina canalla, música, diseño y cultura pop en Madrid Río
El nuevo festival gastronómico impulsado por Tapas Magazine reunirá los días 13 y 14 de junio a restaurantes, barras, chefs, artistas y DJs en la explanada del Puente del Rey
Madrid Río se prepara para recibir una de las citas gastronómicas más desenfadadas de la temporada. Ñam Ñam Festival celebrará su primera edición finalmente los días 13 y 14 de junio en la explanada del Puente del Rey con una propuesta que mezcla cocina contemporánea, música, diseño, cultura pop y ganas de sobremesa larga.
El festival, impulsado por el universo de Tapas Magazine, reunirá a algunos de los proyectos que están marcando el pulso de la gastronomía actual. Entre los nombres confirmados figuran Nato Robata, Haranita, Ancestral, La Casa de Manolo Franco, GOZAR, Chiribita, Insurgente, Ayawaskha, Fraula Restaurante, Rapaz, Tripea, Surco by Barro, Monte, Gustoo, Arsa o MOUGNUFOOD, el proyecto gastronómico de Mikel Urmeneta.
Cada restaurante presentará platos pensados para disfrutarse en formato festivalero, con propuestas que van de la cocina viajera a las raíces locales, pasando por barras creativas, sabores callejeros y recetas con mirada contemporánea. También habrá espacio para el dulce, con La Fresería, Santana Choux y Campo A Través, además del café de especialidad de Hidden Coffee Roasters. La experiencia líquida tendrá su propio protagonismo con Bocanada, que llevará vinos naturales, y Fango by Barro, con cócteles y combinados diseñados para acompañar el recorrido gastronómico.
Ñam Ñam Festival quiere ampliar la experiencia más allá del plato. Para ello contará con espacios como la Mesa Infinita, el Guests Lounge, con una propuesta capitaneada por la chef Ángela Gimeno, y el Cool Supermarket, una tienda conceptual con objetos gastronómicos, editoriales, diseño y referencias a la cultura pop.
Los Ñam Ñam Awards, antesala del festival
La música también será uno de los grandes reclamos del festival. Por el escenario pasarán artistas como Gara Durán, Alba Morena, Mango Néctar, 1111, Bistec Music Estrellas del Rap Nacional y Michael Foster. Al caer la tarde, DJs como El Cuerpo del Disco y Foie Gras pondrán ritmo al recinto. El humor llegará de la mano de Miguel Martín, Charlie Pee y Tian Lara.
Como antesala, el 12 de junio se celebrarán los Ñam Ñam Awards, unos premios que reconocerán tendencias en gastronomía, diseño, entretenimiento, divulgación y cultura foodie, con nominados como Jeremy Allen White, Ruth Rogers, Ayo Edeberi, Javier Mariscal o José Andrés. Con estos premios, Ñam Ñam busca calentar motores antes de abrir las puertas al público y reforzar su papel como altavoz de una gastronomía que ya no se entiende solo desde la cocina, sino también desde la imagen, el relato, el entretenimiento y las redes.
Con esta primera edición, Ñam Ñam Festival nace con la ambición de convertirse en una celebración colectiva de la gastronomía entendida como cultura viva: comer, beber, escuchar, descubrir y compartir. Las entradas ya están disponibles en la web oficial del festival.
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