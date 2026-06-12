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HASTA EL 14 DE JUNIO

Fuenlabrada recrea la Antigua Roma en un mercado con teatro, circo y pasacalles

Los asistentes podrán disfrutar de demostraciones de antiguos oficios y una oferta gastronómica que recreará las tabernas de la época romana

Cartel del Mercado Romano de Fuenlabrada

Cartel del Mercado Romano de Fuenlabrada / AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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Paula Correa

Fuenlabrada retrocede siglos este fin de semana. Desde este viernes 12 y hasta el próximo domingo 14, el centro histórico de la ciudad vive una transformación única con la celebración del Mercado Romano de Fuenlabrada. Un evento cultural y de ocio que promete convertir la Plaza de España y la Calle La Plaza en un auténtico foro de la antigua Roma.

Durante tres jornadas intensas, los vecinos de Fuenlabrada y los visitantes podrán disfrutar de una programación gratuita diseñada para todas las edades. Entre los atractivos principales destacan los puestos de artesanía tradicional, las demostraciones de antiguos oficios y una oferta gastronómica que transportará a los comensales a las tabernas de la época.

Espectáculos y cultura en la calle

El mercado no solo es un lugar de compras, sino una experiencia inmersiva. A lo largo del fin de semana, legionarios, ciudadanos romanos, mercaderes y artistas itinerantes recorrerán las calles del centro.

En la programación del viernes 12 destaca el pasacalles de fuego El Fuego de Vulcano a las 21:45 horas. El sábado 13, el plato fuerte será el espectáculo aéreo de circo Eolia, Diosa de los Vientos a las 22:15 horas, junto al desfile El Paseo del Emperado" a las 18:15 horas. Finalmente, el domingo 14, la Gran Despedida del Imperio a las 21:15 horas cerrará el evento con la participación de todas las compañías artísticas.

Además, los más pequeños cuentan con una zona exclusiva de atracciones infantiles, que incluye pintacaras y un rincón de juegos de mesa, disponible durante todo el horario del mercado.

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El evento se desarrolla en la Plaza de España y la Calle La Plaza de Fuenlabrada del 12 al 14 de junio de 2026 con entrada totalmente gratuita.

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