HASTA EL 14 DE JUNIO
Fuenlabrada recrea la Antigua Roma en un mercado con teatro, circo y pasacalles
Los asistentes podrán disfrutar de demostraciones de antiguos oficios y una oferta gastronómica que recreará las tabernas de la época romana
Fuenlabrada retrocede siglos este fin de semana. Desde este viernes 12 y hasta el próximo domingo 14, el centro histórico de la ciudad vive una transformación única con la celebración del Mercado Romano de Fuenlabrada. Un evento cultural y de ocio que promete convertir la Plaza de España y la Calle La Plaza en un auténtico foro de la antigua Roma.
Durante tres jornadas intensas, los vecinos de Fuenlabrada y los visitantes podrán disfrutar de una programación gratuita diseñada para todas las edades. Entre los atractivos principales destacan los puestos de artesanía tradicional, las demostraciones de antiguos oficios y una oferta gastronómica que transportará a los comensales a las tabernas de la época.
Espectáculos y cultura en la calle
El mercado no solo es un lugar de compras, sino una experiencia inmersiva. A lo largo del fin de semana, legionarios, ciudadanos romanos, mercaderes y artistas itinerantes recorrerán las calles del centro.
En la programación del viernes 12 destaca el pasacalles de fuego El Fuego de Vulcano a las 21:45 horas. El sábado 13, el plato fuerte será el espectáculo aéreo de circo Eolia, Diosa de los Vientos a las 22:15 horas, junto al desfile El Paseo del Emperado" a las 18:15 horas. Finalmente, el domingo 14, la Gran Despedida del Imperio a las 21:15 horas cerrará el evento con la participación de todas las compañías artísticas.
Además, los más pequeños cuentan con una zona exclusiva de atracciones infantiles, que incluye pintacaras y un rincón de juegos de mesa, disponible durante todo el horario del mercado.
El evento se desarrolla en la Plaza de España y la Calle La Plaza de Fuenlabrada del 12 al 14 de junio de 2026 con entrada totalmente gratuita.
- Estos son los colegios e institutos de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026: hasta 9,99 sobre 10
- Notas de la PAU 2026 en Madrid: aprueba el 95% de los alumnos y Matemáticas sube hasta un 6,3
- Consulta las notas de corte de la PAU 2026 de Madrid para los grados de las universidades públicas: comprueba si puedes entrar en la carrera que querías
- Paula, la joven de Paracuellos de Jarama con la mejor nota de la PAU en la UAH: “Estoy muy orgullosa de mí, estudiaré Medicina”
- Cuándo salen las notas de la PAU 2026 en Madrid: fecha, hora y cómo acceder
- Adrián, madrileño experto en supervivencia: 'Una lata de sardinas, esto va a marcar la diferencia entre que mi salida sea buena o mala
- Del fútbol al coleccionismo: Griezmann abrirá una tienda en Madrid en la que venderá cromos que pueden llegar a valer miles de euros
- Valeria, la alumna de Boadilla con la mejor nota de Madrid en la PAU 2026: 'No me lo puedo creer, no esperaba tanto, y quiero estudiar Medicina