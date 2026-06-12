El Aeropuerto de Madrid-Barajas roza los 28 millones de pasajeros hasta mayo con un crecimiento del 4,2% sobre 2025

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas mantiene su tendencia al alza al alcanzar los 27.973.372 pasajeros durante los cinco primeros meses de 2026, lo que representa un incremento del 4,2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior según los datos facilitados este viernes por Aena.

Este crecimiento en el tráfico aéreo durante el inicio del año ha estado condicionado por factores coyunturales, destacando el aumento de la programación estival debido a la situación en Oriente Medio y un trasvase de usuarios desde el transporte ferroviario tras el accidente registrado el pasado 18 de enero, circunstancias que desde la gestora aeroportuaria califican como puntuales y no estructurales.

Balance operativo del primer semestre

En cuanto a la actividad operativa acumulada entre enero y mayo, el aeródromo madrileño gestionó 181.332 operaciones, un 5 por ciento más que en el ejercicio previo, mientras que el volumen de carga alcanzó las 330.659 toneladas, consolidando un crecimiento del 1,4 por ciento.

El balance específico del mes de mayo confirma esta dinámica positiva con la cifra de 6.007.105 pasajeros, un 4,8 por ciento más que en el mismo mes de 2025. Del total, 5.997.899 correspondieron a usuarios de vuelos comerciales, de los cuales 4.529.179 se movieron en conexiones internacionales, con un repunte del 5,3 por ciento, y 1.468.720 lo hicieron en rutas nacionales, logrando un alza del 3,2 por ciento.

Dominio en la carga aérea

La operativa de aeronaves durante el mes de mayo también mostró cifras ascendentes al alcanzar los 39.132 movimientos, un 6,8 por ciento más respecto al año pasado. Desglosando este dato, se contabilizaron 27.585 operaciones internacionales, con un incremento del 7,2 por ciento, y 11.487 vuelos nacionales, que registraron una subida del 6,2 por ciento.

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En el sector de mercancías, el aeropuerto de Madrid-Barajas superó las 69.857 toneladas transportadas en mayo, un 0,8 por ciento más que el ejercicio anterior, cifra que ratifica su posición estratégica al gestionar el 59,1 por ciento de toda la carga aérea de la red de Aena.