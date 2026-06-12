Más Madrid acusa a Ayuso de poner "trabas" para obtener la tarjeta de transporte

La líder de Más Madrid, Mónica García, ha cargado este viernes contra "las trabas" que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al exigir el empadronamiento en la región para expedir la tarjeta de transporte, una medida que ha advertido que deja "fuera" a "miles de estudiantes, trabajadores y migrantes".

Así, la también ministra de Sanidad ha censurado las nuevas instrucciones del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) para la expedición de este título, que entrarán en vigor el próximo lunes.

Esta medida afecta a la expedición de las TTP-personales, "tanto las nuevas como sus duplicados" y solo podrán ser solicitadas por empadronados en la región y algunas poblaciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Una iniciativa con la que, en opinión de Mónica García, el Gobierno regional "pone más trabas a quien viene a estudiar o trabajar" mientras que "mantiene ventajas fiscales para ultrarricos y fondos buitre".

"Prioridad nacional de tapadillo"

En la misma línea crítica, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha encuadrado esta medida en una "prioridad nacional de tapadillo". " Ayuso no necesita a Vox para complicarle la vida a la gente y quitar derechos con trabas burocráticas", ha afeado.

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En este sentido, Bergerot ha recalcado que el abono transportes es una de las cosas que "nos hace madrileños desde el primer día y así debe seguir siendo". Desde el Gobierno regional creen que el impacto de esta medida será reducido, ya que afectará únicamente a un 3,4% de los usuarios.