Confirmado por el BOE: la casa de Vallecas inmortalizada por Robert Capa, Lugar de Memoria Democrática

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la declaración como Lugar de Memoria Democrática del conjunto formado por el edificio situado en el numero 10 de la calle Peironcely en el barrio madrileño de Vallecas, inmortalizada en la Guerra Civil por el fotógrafo Robert Capa, así como la parroquia de San Carlos Borromeo.

Esta resolución, tramitada conforme a la Ley de Memoria de Democrática, reconoce el valor histórico de este espacio vinculado a los bombardeos sufridos por la población madrileña durante la Guerra Civil Española.

La publicación oficial recuerda que, tras el fracaso del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, Madrid "se mantuvo fiel a la República" y que, desde ese momento, la toma de la capital se convirtió en "objetivo prioritario" para el bando sublevado.

Ante las dificultades para tomar la capital por tierra, señala el texto, los rebeldes recurrieron a bombardeos sobre la ciudad y la población civil con el apoyo de la aviación fascista italiana y de la Alemania nazi. Recuerda que "uno de los episodios más trágicos" tuvo lugar el 19 de noviembre de 1936, cuando un ataque aéreo de la aviación italiana afectó a esta zona del barrio obrero de Vallecas.

El suceso fue inmortalizado por el fotógrafo húngaro Robert Capa, con un amplio reportaje gráfico, en el que destacó la imagen de una mujer y varios niños ante la fachada del edificio situado en el número 10 de la calle Peironcely.

La casa fotografiada por Robert Capa en Entrevías tras el bombardeo alemán. / Archivo

Según el BOE, esta vivienda se convirtió en un "símbolo internacional de la vulnerabilidad de la infancia ante el horror de la guerra", así como "en una ilustrativa prueba de los crímenes cometidos por el ejército golpista y sus aliados".

Un centro de "experimentación" cultural

Este edificio de Peironcely 10 albergará a partir de 2028 en Centro de Experimentación Cultural, "un espacio pionero de dinamización sociocultural dirigido a jóvenes de hasta 18 años". El nuevo centro para jóvenes, impulsado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntmaiento, en colaboración con las áreas de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias y de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, tendrá una superficie de 400 metros cuadrados. Pero no llevará el nombre de Capa porque el International Center of Photography de Nueva York ha desautiruzado al Consitorio madrileño para vincular al fotógrafo con el edificio símbolo de los bombardeos sobre la población en la Guerra Civil.

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El centro albergará una programación de talleres y eventos culturales gestionada por la Fundación José María de Llanos. Se conservará una de las viviendas como espacio para contextualizar el edificio en la historia de la ciudad y en la obra de Capa. Las asociaciones memorialistas y vecinales involucradas en su conservación siempre pidieron un museo de primer orden sobre la memoria de los bombardeos y del barrio.