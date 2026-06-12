Los jóvenes madrileños reaccionan a las notas de la PAU 2026: "Dicen que este año ha sido una catástrofe"

"¿Cuánto crees que has sacado en Lengua?", así comienza el vídeo de tres estudiantes madrileños que, reunidos a la salida del gimnasio recibían la notificación de la publicación de las notas de la PAU 2026. En una dinámica que ya es popular entre los jóvenes, y que cada año inunda las redes, tras recibir la calificación de las pruebas de acceso a la universidad los estudiantes se graban reaccionando a sus notas.

Con una columna que muestra la nota esperada, los alumnos que aspiran a superar las notas de corte de las diferentes carreras universitarias, comparan asignatura por asignatura la expectativa frente a la realidad de su calificación final. Así, el joven del vídeo subido a TikTok muestra su decepción al comprobar que, frente al 6 esperado, su nota en Lengua Castellana y Literatura, apenas supera el 4: "Dicen que este año ha sido una catástrofe", vaticina el estudiante.

"Las optativas están saliendo tope de bien bro"

Aunque el primer compañero solo acierta una de sus predicciones con un 7.3 en Economía, la verdadera indignación llega cuando su amigo, que obtuvo la matrícula de honor en la asignatura de Historia de España en bachillerato recibe su nota real de la PAU, que apenas alcanza el 6.5: "Chavales que este tío has sacado un diez en Historia de España y le han puesto un puto 6".

Por suerte, la nota en tecnología superaba en casi dos puntos a la calificación esperada. Así, el grupo reflexionaba: "Es que las optativas están saliendo tope de bien bro", y terminaban el vídeo cuestionando, "¿Hermano me puedes explicar por qué las optativas han salido de puta madre y la fase general no?

"Un poco desastre pero aquí está, spoiler no entro"

Esa misma sensación de decepción ha sido la que ha compartido Claudia en su cuenta de TikTok, donde trataba de alcanzar una nota de corte de entre 13.1 y 13.2 para cursar medicina en la universidad. Con una nota media de bachillerato de 9.75, la madrileña obtenía unas calificaciones finales entre el 8.4, su nota más baja en biología y un 9.5, su nota más alta en Matemáticas de Ciencias Sociales.

Con estos resultados, la nota media de la madrileña ascendía a un 12.96. Tras llorar junto a su familia, Claudia compartía su tristeza diciendo: "Un poco desastre pero aquí está, spoiler no entro". Pese a su evidente desilusión sus hermanos trataban de tranquilizarla recordándole que aún existe la posibilidad de reclamar, y es que hasta el próximo 16 de junio, los estudiantes madrileños podrán solicitar la revisión de sus exámenes.