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INFLACIÓN

El IPC se sitúa en el 3,8% en mayo en la Comunidad de Madrid, por encima de la media nacional

La inflación de mayo se mantiene estable en el 3,2%, contenida por las medidas energéticas

Un coche reposta en una gasolinera, en Madrid.

Un coche reposta en una gasolinera, en Madrid. / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

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EP

Madrid

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en la Comunidad de Madrid en el 3,8% en mayo en tasa interanual, seis décimas por encima de la media nacional, que se situó en el 3,2%, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el grupo de transporte creció su tasa anual en mayo hasta el 9,1%, mientras que el grupo de bebidas alcohólicas y tabaco y el de restaurantes y alojamiento subió un 4%. Por su parte, la vivienda situó su variación anual en el 3,1%.

Con respecto al mismo mes del año pasado, los precios subieron especialmente en seguros y servicios financieros, un 5% más; cuidado personal y otros, un 3,3% más; servicios de educación, un 2,7%; y actividades recreativas, deporte y cultura, un 2,5%.

A nivel nacional, el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2% y acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno 'shock' por la guerra en Irán, según los datos definitivos de Estadística, que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

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El organismo ha explicado que en el comportamiento de la inflación de mayo tiraron al alza el transporte --principalmente por el incremento de los precios del transporte de pasajeros por vía aérea-- y las actividades recreativas, deporte y cultura, especialmente debido a los precios de los paquetes turísticos, que bajaron menos que en mayo de 2025.

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