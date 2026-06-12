URBANISMO
Fuenlabrada, en pie de guerra contra los dueños de perros con una cómica campaña: "No la cagues, recoge la caca"
El Ayuntamiento lanza esta iniciativa en redes sociales y calles para frenar el incivismo y mejorar la higiene urbana, apelando directamente a la responsabilidad de los propietarios
"Mira a la derecha, mira a la izquierda, la tapa con una hoja y se va sin mirar atrás…". Esta escena, por desgracia común para muchos vecinos, ha sido el punto de partida de la nueva y original campaña de concienciación lanzada esta semana por el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Con un mensaje directo y sin rodeos, el consistorio busca terminar con una mala práctica que afecta a la convivencia y a la higiene de la ciudad: no recoger los excrementos de las mascotas.
Bajo el lema NO LA CAGUES. RECOGE LA CACA. SIN EXCUSAS, el Ayuntamiento ha llenado sus calles y sus redes sociales con mensajes que interpelan directamente a los dueños de perros.
El debate vecinal: apoyo y exigencia
El sentir general en redes sociales es una mezcla de apoyo a la iniciativa y exigencia de medidas más drásticas. Si bien gran parte de los vecinos coincide en la necesidad de mantener la ciudad limpia, muchos usuarios reclaman que la concienciación por sí sola es insuficiente.
Existe una demanda común por una mayor vigilancia y la aplicación de multas ejemplares. Muchos argumentan que los dueños incívicos solo cambiarán su comportamiento cuando la sanción les toque el bolsillo.
El debate ha derivado en otras quejas sobre la convivencia. Muchos ciudadanos piden que, además de las heces, se sancione el abandono de orines en portales, ascensores y fachadas. Algunos sugieren la obligatoriedad de portar agua con vinagre para limpiar los restos.
Otros usuarios han aprovechado la publicación para señalar la falta de mantenimiento general. Reclaman que, si se pide responsabilidad al ciudadano, la administración pública también debe redoblar sus esfuerzos en la limpieza de calles, fuentes y parques.
Esta obligación no es solo una cuestión de ética vecinal. Está respaldada por la Ley 4/2016 de la Comunidad de Madrid y por la Ordenanza de Convivencia Ciudadana de Fuenlabrada. La normativa local recuerda que es deber de los dueños asegurar la eliminación higiénica de los excrementos. Se insta a dirigirlos a zonas no transitadas, lejos de viviendas, o a utilizar imbornales y sumideros de alcantarilla.
Para facilitar esta labor, la ciudad cuenta con 470 sanecanes. Aun así, el Ayuntamiento recalca que cualquier bolsa de plástico depositada en papeleras o contenedores es suficiente para cumplir con la norma.
Obligaciones más allá de la limpieza
En su web, el Ayuntamiento recuerda que la tenencia responsable implica obligaciones adicionales, como el uso obligatorio de microchip, tener al día el calendario de vacunación y realizar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Domésticos. Además, se prohíbe llevar perros sueltos fuera de las áreas permitidas y se insta a limpiar el rastro de los orines con agua y vinagre para garantizar el bienestar común.
En definitiva, el consistorio subraya que la higiene urbana y el respeto a los espacios públicos deben ser el comportamiento estándar de todo propietario, recordando que la ciudad es de todos y el civismo individual es la única vía para disfrutar de una ciudad más limpia.
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