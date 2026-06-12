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AYUDAS PÚBLICAS

Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya están abiertas las nuevas ayudas al fomento de la innovación bibliotecaria

Esta línea de ayuda va dirigida a bibliotecas escolares, especializadas, nacionales, regionales, públicas y universitarias, dependientes de las distintas administraciones públicas españolas

Se concederán un total de 7 ayudas de hasta 5.000 euros cada una

Se concederán un total de 7 ayudas de hasta 5.000 euros cada una / Comunidad de Madrid

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

El pasado 5 de junio, se abría el plazo de presentación de solicitudes para la nueva línea de ayuda al fomento de la innovación bibliotecaria. Con el objetivo de premiar proyectos innovadores en las diferentes bibliotecas del país, este nuevo subsidio concederá un máximo de 7 ayudas de 5.000 euros a las iniciativas mejor valoradas por la comisión.

Abiertas hasta el próximo 26 de junio, estas ayudas podrán solicitarse a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Cultura empleando el certificado electrónico. También a través de la web oficial podrá entregarse la documentación requerida entre la que destaca una memoria explicativa del proyecto.

¿Qué bibliotecas pueden beneficiarse de estas ayudas?

Podrán beneficiarse bibliotecas escolares de centros públicos de educación infantil y primaria, así como aquellos centros públicos de educación secundaria, los centros que impartan ciclos formativos de Formación Profesional, educación especial, los centros de educación de personas adultas y las escuelas oficiales de idiomas. También las bibliotecas especializadas, las bibliotecas nacionales y regionales, las bibliotecas públicas de municipios de hasta 10.000 habitantes y con más de 10.000 habitantes, y, las bibliotecas universitarias.

Las bibliotecas infantiles también podrán optar a estas ayudas

Las bibliotecas infantiles también podrán optar a estas ayudas estatales / Comunidad de Madrid

Aquellas bibliotecas que soliciten la ayuda deben estar inscritas en el Directorio de Bibliotecas Españolas y debe tenerse en cuenta que aquellas cuya gestión dependa directamente de la Administración General del Estado quedarán excluidas de este subsidio.

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¿Existen requisitos adicionales?

Sí, los proyectos innovadores presentados deben incluir de forma directa o colateral una o varias de las medidas recogidas en el apartado Primero. 2 de la convocatoria, extraídas del IV Plan Estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 2024-2028. Además, deberá entregarse una solicitud firmada por quien ostente la representación legal de la entidad y una memoria del proyecto de máximo 15 páginas. Entre la documentación también deberá subirse la comunicación de cuenta bancaria para el cobro de subvenciones, el documento que acredite la representación legal de la entidad y la tarjeta de identificación fiscal.

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