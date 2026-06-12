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Christian Gálvez, sobre la llegada de su hijo Luca: "El propósito de mi vida era ser padre. Tuve que sacrificarlo todo: una historia de amor anterior, la fama y el reconocimiento"

El presentador relata cómo vivió una profunda crisis de fe tras un documental sobre la pedofilia, pero recuperó la creencia gracias a su mujer y el deseo de ser padre

El presentador es padre de Luca, un niño de dos años junto a su pareja Patricia Pardo

El presentador es padre de Luca, un niño de dos años junto a su pareja Patricia Pardo / @galvezchristian

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Christian Gálvez, junto a su mujer Patricia Pardo, ha sido el encargado de conducir el multitudinario encuentro de la Iglesia de Madrid con el Papa León XIV en el Estadio del Santiago Bernabéu. Así, el pasado 8 de junio pudimos ver a los presentadores, tan cómplices como nerviosos, al frente de esta gran cita, en un momento profesional único para el matrimonio.

Pese a los recientes rumores y desencuentros respecto a la anterior relación del presentador con la deportista Almudena Cid, la elección de Christian y Patricia para dirigir este evento cristiano no sorprendió a su entorno, ya que la comunicadora y el escritor son profundamente religiosos.

Christian Gálvez y Patricia Pardo días antes del multitudinario evento religioso en el Bernabéu

Christian Gálvez y Patricia Pardo días antes del multitudinario evento religioso en el Bernabéu / @galvezchristian

"Me enfadé muchísimo con Dios"

"Yo era católico, en un episodio hace muchos años, me enfadé muchísimo con Dios", así explicaba Christian Gálvez su relación con su fe con motivo de la publicación de su segunda novela temática religiosa 'He vencido al mundo', ambientada en Jerusalén. "Después de hacer un documental sobre pederastia en Camboya, sobre turismo sexual. Siempre digo que perdí la fe en Dios", recordaba el presentador, "pero no era una cuestión de perdida de fe, era una cuestión de negacionismo absoluto, de no querer creer en el Dios que me había contado después de todo lo que había visto", reflexionaba.

Su mujer y su hijo, claves en su vuelta a la fe

Su vuelta a la fe, según ha contado el propio escritor en una entrevista para Telemadrid, fue gracias a su mujer, quien le ayudó a recuperar la fe "en un montón de cosas: la fe en el trabajo, la fe en la amistad, la fe en el amor, la fe en mí mismo, y la fe en Dios". Este regreso a su vida religiosa también está íntimamente ligada a su sueño de ser padre, para el que explicaba tuvo que "sacrificarlo todo: una historia de amor anterior, la fama, el reconocimiento".

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Christian Gálvez junto a su mujer Patricia Pardo

Christian Gálvez junto a su mujer Patricia Pardo / @galvezchristian

Sin embargo, el presentador aclara que "ser padre no es un sacrificio" y describe este momento como "el propósito de su vida, que gracias al amor", consiguió cumplir. De su hijo Luca confiesa haber aprendido la importancia de la familia: "Luca me ha enseñado sin enseñarme que todo es relativo, que al final lo que te preocupa y lo que te ocupa está en las cuatro paredes que es la familia".

Publicación del presentador en su cuenta de Instagram con la que daba la bienvenida al mundo a su hijo Luca: &quot;Encontramos la luz y el cmaino el uno en el otro y ahora llegas tú, tan deseado. ¡Bienvenido Luca!&quot;

Publicación del presentador en su cuenta de Instagram con la que daba la bienvenida al mundo a su hijo Luca: "Encontramos la luz y el camino el uno en el otro y ahora llegas tú, tan deseado. ¡Bienvenido Luca!" / @galvezchristian

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