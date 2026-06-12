Cercedilla convierte la Sierra de Guadarrama en la capital del trail

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en Madrid volverá a convertirse este fin de semana en la 'capital' del trail nacional con la celebración este domingo de la 29 edición del Maratón Alpino Madrileño (MAM) y este sábado del Cross Alpino del Telégrafo, con salida y meta en Cercedilla.

El recorrido del MAM, que presenta unos 44 kilómetros y alrededor de 2.500 metros de desnivel positivo, atravesará algunos de los enclaves más emblemáticos de la Sierra de Guadarrama como los Siete Picos, el Puerto de Navacerrada, La Bola del Mundo, el Puerto de Cotos y la emblemática cumbre de Peñalara, que con sus 2.428 metros es la cima de Segovia y Madrid.

El MAM ha sido parte de la Copa de España oficial, primer Campeonato de España oficial en 2002 además de albergar otras competiciones oficiales. A lo largo de casi tres décadas el MAM ha coronado a algunos de los mejores especialistas nacionales e internacionales de la montaña y ha construido un prestigio que trasciende las fronteras españolas. Claudio Díaz (4h22:58) y Silvia Serafini (6h07:27) fueron los ganadores en las categorías masculina y femenina en 2025.

La edición de 2026 ha vuelto a confirmar una vez más el atractivo de la prueba: los 400 dorsales disponibles se agotaron en apenas cinco días, obligando a abrir lista de espera y demostrando que la demanda sigue muy por encima de la oferta permitida en el entorno protegido donde se desarrolla la carrera.

La gran fiesta del Maratón Alpino Madrileño arrancará durante la tarde del sábado con la celebración de una nueva edición del Cross Alpino del Telégrafo (CAT), cuyos dorsales también llevan agotados hace un mes.

El CAT reúne a otros 400 corredores en un trazado de 19 kilómetros con algo más de un millar de metros de desnivel positivo en un trazado que recorre zonas tan conocidas como Siete Picos, el valle de Navalmedio, La Fuenfría o las inmediaciones del Puerto de Navacerrada. Jorge Aaron Alonso (1h50:25) y Sara Pérez (2h19:34) fueron sus ganadores hace un año.

Los ganadores del MAM recibirán, como en las 28 ediciones anteriores, un trofeo de granito de Guadarrama exclusivo de 13 kilos de peso.

Atletas de las 17 Comunidades Autónomas y de países tan dispares como Azerbayán, Venezuela o Portugal, Francia o Reino Unido estarán presentes en ambas carreras.

Entre todos ellos nada menos que 13 atletas se han sumado al reto del CrossMAM, correr ambas pruebas con un intervalo de apenas 11 horas. Otros 3 corredores serán protagonistas, porque son los 'Megasupervivientes', los únicos que han realizado todas las ediciones del MAM: Francisco Javier Rodríguez, Enrique Garrandés y José Manuel Calleja.

Aunque los 800 corredores beberán más de 2 toneladas de agua, gran cantidad del líquido elemento se procura de fuentes naturales del recorrido para así minimizar la generación de residuos. El resto se sirve en los vasos que llevan los propios participantes por la misma razón.

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Además, todo alimento de los 8 avituallamientos del MAM y los 3 del CAT se sirve sin envoltorios o envases, reduciendo con ello el riesgo de que en el recorrido queden residuos. Aun así, la organización hace una doble revisión del recorrido, el día de la carrera y en días posteriores, para que todo quede limpio.