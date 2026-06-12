Borges, el genio sin Nobel: una exposición con 90 de sus manuscritos en el Retiro revive sus años de esplendor

La Biblioteca Municipal Eugenio Trías, ubicada en la Casa de Fieras del Parque del Retiro, acoge una cita imprescindible para los amantes de la literatura universal. La exposición Borges. Años de esplendor literario, inaugurada por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, propone un recorrido fascinante por la etapa más creativa y prolífica del autor argentino. La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 9 de julio, permite explorar la producción artística del escritor durante el periodo comprendido entre 1939 y principios de la década de 1950.

La exposición es mucho más que una exhibición bibliográfica; es una experiencia inmersiva y multisensorial. El núcleo de la muestra se centra en el proceso humano y artesanal que dio origen a la columna vertebral de la literatura fantástica del siglo XX. Los visitantes pueden observar de cerca más de 90 manuscritos originales, donde la particular caligrafía del autor, junto a sus tachaduras y correcciones, revela su rutina de trabajo diario.

Tres ejes para entender al autor de 'Ficciones'

El recorrido se articula en tres ejes expositivos fundamentales que ofrecen una visión global del autor. Bajo el título El Borges íntimo se revela su universo cotidiano, acercando al público al lado menos conocido del escritor y al contexto histórico en el que vivió. Por otro lado, la sección El proceso creativo exhibe en vitrinas centrales los borradores que consolidaron el estilo del cuento borgiano. Finalmente, La consagración editorial repasa su salto a la fama internacional a través de las primeras ediciones de sus obras más emblemáticas y los fascículos originales de la revista Sur.

El escritor Alejandro G. Roemmers (2i) durante la presentación de la exposición 'Borges. Años de explendor literario' en la Biblioteca Eugenio Trías de Madrid / Maria Aguilella Pardo / EFE

Un taller literario

Para quienes deseen ir un paso más allá, la biblioteca ofrece paralelamente el taller literario Borges - El otro, el mismo. Esta actividad gratuita, diseñada para todo tipo de público, busca introducir a los participantes en la lectura de sus textos a través de una selección de cuentos, poemas y ensayos. El curso permite conocer aspectos fundamentales de su obra, como "los límites entre la ficción y la realidad, la ficcionalización de su propia vida y los juegos entre el sueño y la vigilia", facilitando una inmersión completa tanto para neófitos como para expertos.

Para profundizar en la experiencia, la propuesta integra un componente sonoro mediante pódcasts. Estas narraciones permiten al espectador sumergirse en la atmósfera real del universo del escritor, recreando situaciones cotidianas, tertulias y los sucesos históricos que rodearon a Borges en sus años dorados. Según ha destacado Marta Rivera de la Cruz, esta iniciativa no solo acerca la obra de un autor universal a los ciudadanos, sino que subraya el valor simbólico de realizar este homenaje en una biblioteca pública, el espacio que mejor representa el hábitat natural del autor.

Fuera de los Nobel

Es inevitable recordar, al visitar esta muestra, la peculiar relación del autor con el Premio Nobel de Literatura. A pesar de ser nominado en repetidas ocasiones entre 1967 y 1970, el galardón le fue esquivo de forma permanente. Mientras que sectores críticos justificaron su ausencia señalando que su arte era "demasiado exclusivo o artificial", el propio autor y su entorno siempre apuntaron a motivos políticos.

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Décadas más tarde, archivos desclasificados de la Academia Sueca confirmaron que sus posturas ideológicas y ciertos desencuentros personales fueron factores determinantes en su exclusión. La muestra es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid, la Cátedra Vargas Llosa y la Fundación Alejandro Guillermo Roemmers, responsable de la colección de Alejandro Vaccaro.