El barrio madrileño donde las casas bajas miran de cerca los rascacielos más altos

Entre los rascacielos más icónicos de Madrid están los complejos residenciales Bext Skyline. A sus pies se encuentra el barrio de Tetuán, cuyos vecinos conviven con esta pareja de edificios de más de 100 metros, sin contar las otras dos torres AXA actualmente en obras.

Antes de su esta edificación, se podía ver la Sierra hasta el Valle de los Caídos, aún desde las típicas viviendas de una sola planta. El barrio tenía un mirador que ahora da a dos torres de 600 viviendas y 25 plantas.

El proyecto Skyline es promovido por la inmobiliaria suiza Stoneweg en colaboraciòn con el fondo de inversión británico M&G, que ha adquirido una de las torres solo para alquiler. A unos pasos, se eleva otro par de edificios similares a manos de la constructora Acciona y es promocionado también por Stoneweg, para AXA Investment Managers. En conjunto, suman cerca de 1.200 nuevas viviendas con zonas comunes valladas, gimnasios, garajes y piscinas.

¿Desarrollo económico o gentrificación?

Por un lado, está el optimismo por el crecimiento urbano cerca del centro de las ciudades, en lugar de crear más barrios satélite. El arquitecto de la firma encargada de estos proyectos, Julio Touza, le señala a El Confidencial que "la ciudad del futuro pasa por que los ciudadanos se acostumbren a vivir entre estructuras heterogéneas. Al principio les choca, es normal. Llevan toda la vida viendo algo y de repente cambia”. Además, considera que las torres de 100 metros son razonables porque revalorizarán el barrio "como lo hizo Riverside en Madrid Río".

Este desarrollo económico es el que las promotoras impulsan en sus campañas, asemejando el distrito Castellana Norte, donde se encuentra el barrio de Puerta de Hierro, la Universidad Complutense, la Dehesa de la Villa y el centro financiero de las 4 torres.

Una vista del distrito de las Cuatro Torres, en Madrid, en Castellana Norte / Martí Saballs Pons

Por el otro, está la visión preocupada por la gentrificación que considera que no se deberían construir este tipo de estructuras en estas zonas teniendo en cuenta que dan sombra y quitan visión a los ciudadanos. Es decir, una posición que defiende que las personas necesitan espacios públicos luminosos en los que poder caminar y estar con más gente.

El antropólogo urbano José Mansilla resume a elDiario.es esta posición bajo el concepto de 'contaminación visual'. Asimismo, opina que "puede tener una clara perspectiva de clase”, así como de la componente simbólica de las alturas, ya que “ver la ciudad desde arriba transmite una sensación de poder, de control del plan”.

¿Cómo se erigió el barrio?

Lo que hoy es Tetuán surgió en el útimo tercio del siglo XIX a partir de asentamiento de población de alrededores de Cuatro Caminos, de gente provenicnete de distintas provincias españolas así como del norte de África y Latinoamérica, como explica el Ayuntamiento de Tetuán.

Aún así, el barrio creció por la demanda de una habitación a precio razonable. El Ayuntamiento también explica que en la zona se fue asentando población de la Sierra de Guadarrama, especialmente al rededor de Cuatro Caminos y Estrecho impulsada por la canalización de agua en 1887.

Poco a poco se fue ampliando y en 1920 se llevó a cabo el empedrado y adecentamiento de las calles, en 1930 el alcantarillado y en 1932 la primera línea telefónica. Tras la Guerra Civil, comenzaron los planes para construir el Paseo de la Castellana, que afectaba a la zona este del barrio. Así es como en 1955 se convirtió en distrito para recopilar la administración local de barriadas contiguas.

Metro de Cuatro Caminos en Madrid, en el barrio Tetuán / LARA LUSSON - Archivo

Lugares insignia

Pero cualquiera que se haya pasado por Tetuán, aún sin saber que se encontraba allí, ha visto la glorieta de Cuatro Caminos, en alusión al cuarteto de vías: La carretera de Francia, la antigua Vereda de Aceiteros, la calle Santa Engracia 10 y la calle de los Artistas. Ahora, también está atravesada por la actual Raimundo Fernández Villaverde, proyectada años después. Además, en 1919 inauguró la primera línea de metro, entre Sol y Cuatro Caminos y en 1929 se prolongó la línea hasta Tetuán, lo que ha impulsado su actual oferta gastronómica, como también de bares.

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Otra insignia es el edificio del Cinema Europa, diseñado por Luis Guitiérrez Soto. Los vecinos presenciaron su apertura en 1928, aunque cerró en 1988. Es reconocido por su diseño recionalista y ventanal Art Decó, es símbolo de la modernidad madrileña en los años treinta. Y es que por esas fechas el Cine Callo también abría sus puertas (1926).