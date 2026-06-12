Ayuso tira de Mahou para lanzar un dardo a Zapatero: "Joyas para declarar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado la última hora judicial que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero para lanzar un mensaje cargado de sarcasmo. Tras conocerse que la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente por un nuevo asunto relacionado con un lote de joyas, la líder regional ha publicado en X (antes Twitter): "Joyas para declarar", acompañando el texto con una fotografía de una cerveza Mahou personalizada con su nombre.

Este gesto se produce el mismo día en que la presidenta regional ha puesto en valor la trayectoria de la compañía cervecera. En otra publicación, Ayuso ha destacado que "Mahou es Madrid desde 1890". "Nos ha acompañado en los mejores momentos, eventos y celebraciones", ha subrayado. Además, ha ensalzado el papel de la empresa como motor económico: "Esta familia hoy exporta al mundo entero llevando empleo, proyectos sociales y marca España".

El origen de la investigación

La reacción de Ayuso llega después de que el juez José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra, acordara abrir una pieza separada para investigar a Zapatero. El origen de la causa es un lote de joyas valoradas en 1,32 millones de euros incautado el pasado 19 de mayo en su despacho de la calle Ferraz.

Noticias relacionadas

Según el auto, las piezas carecen de trazabilidad fiscal y justificación aduanera, lo que para el magistrado constituye un indicio de una defraudación tributaria que superaría el umbral penal de 120.000 euros. Zapatero está citado a declarar por estos hechos los próximos 17 y 18 de junio, coincidiendo con su comparecencia en la pieza principal de la causa. El expresidente tendrá ahora la ocasión procesal de presentar la documentación necesaria para acreditar la adquisición legal de estos efectos y evitar que la investigación derive en una condena penal.