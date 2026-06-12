El arzobispo de Madrid, sobre la visita de León XIV: "El Papa ha crecido en este viaje"

El arzobispo de Madrid, José Cobo, ha valorado positivamente la visita del Papa León XIV a España, al asegurar que "el mejor equipaje que el Papa puede llevarse es el cariño de un montón de gente". Además, ha considerado que el Pontífice "ha crecido en este viaje".

"Creo que el Papa ha crecido en este viaje. Ya creció en el viaje africano y yo creo que aquí, tanto para presentarse hacia adentro de la Iglesia y también de cara al mundo", ha afirmado. Además, ha asegurado que le "va viendo seguro".

"Él va viendo el eco que tiene su mensaje, el eco que tiene entre el pueblo de Dios y entre gente diversa y yo creo que esto le ayuda a expresar en un año quién es el Papa, por dónde quiere ir y cuál va a ser el tono", ha precisado para enfatizar en "ese tono de serenidad que va dando, es el tono que va marcando y va a marcar el papado en estos años".

En declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press, Cobo ha destacado "la sensación de cariño". "El mejor equipaje que el viaje puede llevarse esta tarde en el avión es el cariño de un montón de gente. Hemos sido testigos de ello. Yo creo que no estábamos acostumbrados a momentos donde la gente muy diversa de muy diversas condiciones y procedencias", ha indicado.

"Ahora nos queda esa experiencia y también como yo le decía el otro día: 'Santidad, nos ha dejado muchos deberes'", ha revelado, en alusión a "hacer que esto no se quede simplemente en fuegos artificiales".

Respecto a los mensajes de León XIV, Cobo ha asegurado que el "Papa consolida la identidad eclesial", al tiempo que ha asegurado que "ha sido como una brújula que ha venido en una sociedad, incluso a veces una Iglesia, que no sabíamos por dónde ir y el Papa ha dado unas coordenadas muy claras donde todos podemos incidir en ellas y eso es también lo que nos llevamos". Por ello, ha señalado que "él nos ha hecho sentirnos pueblo y ha dado una dirección".

Además, ha afirmado que "este viaje es la conexion del futuro" y ha revelado que se ha acordado "mucho de Francisco porque era su sueño haber venido aquí y eso él lo conocía y ha conectado con la línea de Francisco". "Pero no se ha quedado en lo nostálgico: inmediatamente ha dado pasos. Creo que es un viaje donde él ha manifestado su personalidad, ha dado su voz y donde ha marcado las claves del futuro en otros ámbitos", ha precisado.

Un "encuentro hondo" con las víctimas

Por otro lado, preguntado sobre el encuentro mantenido con víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, ha detallado que se preparó con el Defensor del Pueblo "que era la voz primera", así como con otras asociaciones y con la Diócesis de Madrid, precisando que no se podía ver a todas las víctimas "ni se puede recibir a todos".

"El Papa ya ha tenido encuentro con víctimas y seguirá teniendo encuentros con víctimas porque este es un tema de fondo que viene trabajando en la Iglesia y venimos trabajando desde hace muchos años", ha apostillado.

En cuanto a la reunión, ha revelado que fue "un encuentro hondo en el que se sintieron escuchados" ya que se trata de "un problema muy complejo" que "no se soluciona ni con una reunión, ni con titulares". "Son problemas de largo plazo donde las víctimas tienen que sentirse por todos lados respaldadas, por dentro y por fuera, que es lo que piden, respeto y yo creo que esa es la sensibilidad que vamos teniendo en la Iglesia", ha afirmado.

Por ello, ha destacado que "el encuentro fue muy positivo" y las víctimas se sintieron "acogidas y escuchadas por el Papa". "Y no es un punto y aparte, es un paso más en todo lo que es la escucha y en las tareas que tenemos. Desde la Diócesis de Madrid, ya llevamos ocho año trabajando con todo tipo de víctimas. El mundo de los victimarios y de las víctimas es muy hondo, es muy lento y exige más que subvenciones, mucho más que dinero, lo que exige es mirar a los ojos y respetar el ritmo de las personas, yo creo que ese es el reto que tenemos por ahora", ha insistido.

También ha indicado que se trabaja en materia de prevención, "dentro y fuera de la iglesia", un asunto que ha calificado de "reto".

"Como el cemento que nos va uniendo a todos"

Respecto al encuentro en el estadio Santiago Bernabéu, donde improvisó un símil futbolístico durante el acto con la Iglesia Diocesana al afirmar que "para un jugador de fútbol, hacer un gol en este estadio es algo que les marca un poco la vida". "Pero, Don José, ¡hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre!", Cobo ha respondido que "el gol lo metió él".

"Cuando entramos en el Bernabéu y escuchó aquel clamor que era como un gran abrazo, yo creo que fue el momento donde él también se dio cuenta de lo que le quiere la gente y de lo que le quiere la Iglesia y de lo que es una Iglesia", ha relatado.

Por ello, ha reiterado que le dijo "Santo Padre, nos ha puesto muchos deberes porque esto ya es una responsabilidad también de Iglesia y de que Iglesia tenemos que ir construyendo". Además, ha afirmado que "lo primero que también ha hecho es poner en diálogo a la Iglesia con nuestro mundo".

"Quizá andábamos un poco acomplejados o en la sensación de que cada uno estábamos en nuestro cubículo. El Papa ha venido a ser como el cemento que nos va uniendo a todos", ha enfatizado ya que "la iglesia es una y tiene una identidad". "Y tiene una misión que es la misión de diálogo entre nosotros y de diálogo con la cultura, de diálogo con la política, de diálogo en definitiva con nuestra gente, nuestros vecinos y vecinas, yo creo que va por ahí no y nos ha dado las pistas", ha insistido por lo que ha considerado que León XIV "ha dado seguridad para caminar en el futuro".

Por otro lado, ha calificado al Papa de "muy buena persona" y ha destacado que "sabe preguntar, sabe dialogar, sabe escuchar en lo pequeño y en lo grande", en alusión al encuentro que mantuvieron ambos el pasado 7 de junio.

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"Fue un encuentro más familiar también para que descansara, porque todo es como muy público, mucha masa, pues para que estuviera contento, que probara la tortilla de patata, que probara un poquito de jamón", ha relatado, insistiendo en que León XIV conoce "muchísimo" y le "gusta España".