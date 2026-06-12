REFORMA
Almeida asegura que las obras de la calle Alcalá avanzan más rápido de lo esperado y se adelantarán a los plazos previstos
Los trabajos se centran actualmente en el tramo comprendido entre la calle Valenzuela y la Puerta de Alcalá para completar la nueva configuración
EP
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado el buen ritmo de la reforma en el eje Cibeles-Puerta de Alcalá, confirmando que la inversión de 6,1 millones de euros avanza según lo previsto a pesar de las interrupciones puntuales.
Las obras de remodelación en la calle Alcalá, uno de los proyectos urbanísticos más emblemáticos del actual mandato, avanzan a buen ritmo. Así lo ha confirmado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha avanzado que los trabajos no solo cumplirán con el calendario fijado, sino que podrían finalizar antes de lo previsto inicialmente.
Durante su visita a las inmediaciones de la ermita de San Antonio de la Florida, el regidor madrileño hizo balance de la actuación, que busca transformar este histórico tramo de la capital en un nuevo bulevar. Actualmente, los trabajos se encuentran en fase de ejecución desde la calle Valenzuela hasta la emblemática Puerta de Alcalá, zona que, según ha reconocido el propio alcalde, todavía concentra una "carga de trabajo más amplia" debido a su complejidad.
Compromiso con el calendario
A pesar de los parones registrados recientemente —coincidentes con la visita del Papa León XIV—, el Ayuntamiento de Madrid se muestra optimista sobre el cumplimiento de los plazos. "Yo confío en que vamos incluso a cumplir los plazos y no solo cumplirlos, sino adelantarlos", ha señalado Almeida ante los medios.
Detalles técnicos de la reforma
La ambiciosa remodelación de la calle Alcalá, en el tramo comprendido entre la Plaza de Cibeles y la Plaza de la Independencia, comenzó sus trabajos a principios de febrero. El proyecto cuenta con un presupuesto de 6,1 millones de euros, tiene prevista su finalización para el primer trimestre de 2027 y cuenta con el visto bueno de la Unesco, la Comisión Local de Patrimonio Histórico y el Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz, garantizando la preservación del entorno protegido.
- Notas de la PAU 2026 en Madrid: aprueba el 95% de los alumnos y Matemáticas sube hasta un 6,3
- Estos son los colegios e institutos de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026: hasta 9,99 sobre 10
- Consulta las notas de corte de la PAU 2026 de Madrid para los grados de las universidades públicas: comprueba si puedes entrar en la carrera que querías
- Cuándo salen las notas de la PAU 2026 en Madrid: fecha, hora y cómo acceder
- Paula, la joven de Paracuellos de Jarama con la mejor nota de la PAU en la UAH: “Estoy muy orgullosa de mí, estudiaré Medicina”
- Adrián, madrileño experto en supervivencia: 'Una lata de sardinas, esto va a marcar la diferencia entre que mi salida sea buena o mala
- Del fútbol al coleccionismo: Griezmann abrirá una tienda en Madrid en la que venderá cromos que pueden llegar a valer miles de euros
- Valeria, la alumna de Boadilla con la mejor nota de Madrid en la PAU 2026: 'No me lo puedo creer, no esperaba tanto, y quiero estudiar Medicina