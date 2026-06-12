Almeida asegura que las obras de la calle Alcalá avanzan más rápido de lo esperado y se adelantarán a los plazos previstos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado el buen ritmo de la reforma en el eje Cibeles-Puerta de Alcalá, confirmando que la inversión de 6,1 millones de euros avanza según lo previsto a pesar de las interrupciones puntuales.

Las obras de remodelación en la calle Alcalá, uno de los proyectos urbanísticos más emblemáticos del actual mandato, avanzan a buen ritmo. Así lo ha confirmado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha avanzado que los trabajos no solo cumplirán con el calendario fijado, sino que podrían finalizar antes de lo previsto inicialmente.

Durante su visita a las inmediaciones de la ermita de San Antonio de la Florida, el regidor madrileño hizo balance de la actuación, que busca transformar este histórico tramo de la capital en un nuevo bulevar. Actualmente, los trabajos se encuentran en fase de ejecución desde la calle Valenzuela hasta la emblemática Puerta de Alcalá, zona que, según ha reconocido el propio alcalde, todavía concentra una "carga de trabajo más amplia" debido a su complejidad.

Compromiso con el calendario

A pesar de los parones registrados recientemente —coincidentes con la visita del Papa León XIV—, el Ayuntamiento de Madrid se muestra optimista sobre el cumplimiento de los plazos. "Yo confío en que vamos incluso a cumplir los plazos y no solo cumplirlos, sino adelantarlos", ha señalado Almeida ante los medios.

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Detalles técnicos de la reforma

La ambiciosa remodelación de la calle Alcalá, en el tramo comprendido entre la Plaza de Cibeles y la Plaza de la Independencia, comenzó sus trabajos a principios de febrero. El proyecto cuenta con un presupuesto de 6,1 millones de euros, tiene prevista su finalización para el primer trimestre de 2027 y cuenta con el visto bueno de la Unesco, la Comisión Local de Patrimonio Histórico y el Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz, garantizando la preservación del entorno protegido.