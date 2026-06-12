El calor no dará tregua este fin de semana en Madrid, a pesar de que la Aemet prevé que este domingo lloverá

Un poco de sombra y sentarse en una terraza seguirán siendo el deseo de los madrileños que, una vez más, enfrentarán otro fin de semana con los termómetros por encima de los 30ºC, aunque este domingo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que lloverá.

Este sábado, Alcalá de Henares será el municipio más caluroso con temperatura máxima de 36ºC, después de Navalcarnero y Getafe con 34ºC, mientras que Madrid capital tendrá 33ºC de máxima. La temperatura más baja se dará en Collado Villalba (16ºC), en otra jornada sin cambios en los termómetros.

De igual forma, este domingo comparte la estabilidad en los termómetros con máximas de hasta 36ºC (en Alcalá de Henares y Aranjuez) y mínimas de 18ºC. Además, el cielo estará poco nuboso, aumentando a mediodía con intervalos nubosos.

La Aemet no descarta que se forme algún chubasco aislado, más probable en la Sierra, donde podría ir acompañado de alguna tormenta ocasional por la tarde. También habrá viento flojo variable con predominio del sudeste de madrugada y del nordeste al final de la jornada.

En cualquier caso, los dos días tendrán altos índices ultravioleta, que se elevarán al 9 este sábado y 8 este domingo. Por ello, será necesario buscar la sombra y aplicar bloqueador solar para evitar daños en la piel debido a exposiciones prolongadas al sol.

La próxima semana comenzará con lluvias

Los chubascos previstos para este domingo podrían extenderse al resto de la próxima semana. La Aemet advierte de posibles chubascos y tormentas en zonas del interior peninsular, más probables el lunes que irán a menos en los días siguientes.

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Las temperaturas seguirán siendo más altas de lo común para esta época del año, aunque no de forma tan marcada como esta semana. No obstante, la entidad reconoce que el pronóstico podría variar, ya que no hay una tendencia clara respecto a las precipitaciones.