Los termómetros no dejan de subir en Madrid: esta es la predicción del tiempo de Aemet para este viernes

El sofocante calor en la Comunidad de Madrid no da tregua. Los termómetros continúan en ascenso este viernes llegando a alcanzar los 35ºC en algunos puntos de la región, en una jornada con temperaturas máximas en ligero ascenso generalizado, tal y como prevé la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, las temperaturas serán especialmente elevadas en municipios como Aranjuez donde se alcanzarán los 35ºC o Alcalá de Henares, que tendrá hasta los 34ºC. Por su parte, Madrid capital, Getafe Navalcarnero registrarán hasta 33ºC y Collado Villalba se quedará en los 31ºC. Como de costumbre, las horas más calurosas serán entre las 16:00 y 20:00 horas. En cuanto a las mínimas, estas continuarán en ligero ascenso en la Sierra, donde la temperatura más baja se dará en Collado Villalba (14ºC), y tendrán pocos cambios en el resto de la Comunidad.

La Aemet espera para este viernes un día con cielos poco nubosos e intervalos de nubes altas. Además, el viento será flojo del este y nordeste a 25 km/h. No se esperan lluvias en ningún punto de la Comunidad, al menos hasta el próximo domingo 14 de junio.

A su vez, el índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo alto 9, por lo que la protección solar es esencial y se recomienda evitar la exposición directa.

Las temperaturas siguen en ascenso, con máximas de 35ºC en la Comunidad de Madrid. / EPE

¿Ola de calor?

Las temperaturas llevan muchos días por encima de los 30ºC. ¿Nos encontramos ante una ola de calor? La Aemet ha explicado en su cuenta de X que factores como las masas de aire, temperaturas esperadas, extensión geográfica y duración del episodio determina si se trata de uno de estos episodios o no.

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En caso de que haya evidencia de que se tratara de un fenómeno persistente e intenso, se emite un aviso especial por ola de calor, de tal forma que la ciudadanía pueda prepararse. En cualquier caso, los climatólogos de Aemet deben analizar las temperaturas recientes, después de ello podrán catalogar este episodio como tal. De momento, no hay lanzada ninguna alerta por ola de calor en Madrid.