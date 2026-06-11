ANIMALES
Susto en un parque infantil de Leganés tras el avistamiento de una serpiente de casi dos metros
Especialistas piden calma ante el avistamiento de la culebra de escalera, una especie no venenosa, y abogan por su traslado por personal cualificado
Los vecinos de Leganés han vivido momentos de tensión tras el avistamiento de una culebra de escalera de casi dos metros de longitud en el parque de Palestina, un punto de encuentro habitual para familias con niños. Las imágenes, difundidas rápidamente a través de las redes sociales, muestran al reptil desplazándose por la zona infantil antes de refugiarse entre la vegetación, lo que ha generado una notable preocupación sobre la seguridad y el mantenimiento de las áreas verdes del municipio.
A pesar del lógico susto que provoca encontrar un animal de gran tamaño en plena ciudad, los especialistas y los guardas forestales han pedido mantener la calma. La culebra de escalera no es una especie venenosa para los seres humanos. Aunque puede mostrarse agresiva si se siente acorralada o molestada, la disposición de sus dientes en la zona posterior de la mandíbula hace que, en caso de producirse un mordisco, este no suponga un riesgo serio para la salud. Los expertos subrayan la importancia de no acosarlas y permitir que sea personal cualificado quien gestione su traslado a un entorno más alejado del casco urbano.
El trasfondo del avistamiento: la plaga de roedores
La aparición de este reptil no ha sido un hecho aislado para los residentes, quienes han vinculado directamente el suceso con el aumento de ratas en la vía pública. Según la opinión vecinal, la proliferación de roedores en barrios como San Nicasio, Los Santos o Las Vírgenes habría atraído a este depredador, que encuentra en las ratas y conejos su principal fuente de alimento. Esta situación ha avivado las críticas hacia el estado de limpieza y conservación de los parques locales, exigiendo medidas más contundentes por parte de la administración.
Medidas urgentes del Ayuntamiento
Ante la presión vecinal y la creciente problemática de salud pública, el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha pasado a la acción. El regidor ha confirmado que solicitará formalmente al Gobierno central una modificación en la legislación vigente, incluyendo ajustes en la Ley de Bienestar Animal, con el fin de autorizar el uso de venenos más potentes contra los roedores. El alcalde sostiene que los productos actuales han perdido eficacia debido a la alta capacidad de adaptación de las ratas, por lo que considera necesario implementar soluciones más drásticas. Recuenco ha adelantado que buscará el apoyo de otros alcaldes de la región para presentar esta petición de manera conjunta ante las autoridades nacionales.
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