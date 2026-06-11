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COMUNICADO

El Real Madrid nombra al Papa León XIV Socio de Honor del club

La Junta Directiva madridista otorga su máxima distinción al Pontífice tras su reciente y emotiva visita al estadio Santiago Bernabéu el pasado 8 de junio

El Papa León XIV junto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

El Papa León XIV junto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

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Paula Correa

El Real Madrid ha oficializado este jueves el nombramiento del Papa León XIV como Socio de Honor, la distinción más alta que concede la entidad blanca.

A través de un comunicado publicado en su página web, el club presidido por Florentino Pérez informó que esta distinción reconoce al Pontífice como una "figura universal" que trabaja activamente por la promoción de la paz, la solidaridad y la justicia a nivel global.

Un vínculo reforzado en el Bernabéu

Este reconocimiento pone el broche de oro a la reciente visita del Papa a la capital española. Su paso por el estadio Santiago Bernabéu el pasado 8 de junio ha quedado marcado en la memoria de la entidad como uno de los hitos más significativos de su historia reciente.

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Desde el club calificaron aquel encuentro como "un honor" y destacaron que la imagen del Papa en el feudo madridista permanecerá como uno de los momentos más emocionantes vividos en el estadio. Con este nombramiento, el Real Madrid estrecha lazos con la figura del Santo Padre, reafirmando los valores de convivencia que el club busca proyectar internacionalmente desde su sede en Madrid.

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