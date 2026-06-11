El Real Madrid oficializa el fichaje de Mourinho por tres temporadas, pero no lo presentará hasta julio

Tres años y un día duró la primera etapa de Mourinho en el Real Madrid. Lo mismo que una condena, cosa que fue para algunos madridistas y para otros una bendición. Terminó el 1 de junio de 2013 ganando a Osasuna en su último partido, el número 178 como técnico madridista, de los que ganó 128. En las vitrinas del Bernabéu dejó la Liga de los 100 puntos, una Copa del rey y la Supercopa de España. Más pobladas quedaron las hemerotecas salpicadas de los roces de Mourinho con sus jugadores, de desafíos a su propia afición, de amenazas a periodistas, agresiones a rivales, descalificaciones a los árbitros...

Hasta 2029

Hoy, 5.122 días después de aquel partido ante Osasuna, el Real Madrid ha hecho público "el fichaje de Mourinho para las tres próximas temporadas. "La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada", advertía un corto y conciso comunicado que se lanzaba en plena inauguración del Mundial. La junta directiva del club se celebró este jueves para dar luz verde al regreso del técnico portugués y proclamar a Florentino Pérez presidente hasta 2030.

Mourinho aterrizó en Madrid el martes, cruzándose casi con el Papa León XIV, que partía rumbo a Barcelona. Lo primero que hizo fue dejar la maleta en el hotel y pasarse por Valdebebas, donde se tomó posesión de su nuevo despacho y conoció las nuevas instalaciones, muy renovadas respecto a las que él conoció en 2010. Dicen sus allegados que la versión del luso que regresa al Bernabéu es un técnico más reposado, menos volcánico. No ha perdido un gramo de carácter, pero los años no pasan en vano y a sus 63 años gestiona con más temple los conflictos. Mourinho llega para meter en cintura a un vestuario que se aburrió de Carlo Ancelotti, desafió a Xabi Alonso hasta hacerle la cama y vivió instalado en la autogestión sin tomarse en serio nada de lo que les decía Arbeloa. Ahora el portugués comenzará por blindar el equipo tras los fichajes de Dumfries y Konaté, además de renovar a Rudiger. Aún busca el Real Madrid un perfil defensivo en la izquierda, donde han sonado los nombres de Gvardiol y Callafiori, además de refuerzos en la medular.

Reunión para planificar la plantilla

El portugués se reunió durante la tarde del martes en un céntrico hotel de Madrid con su agente Jorge Mendes, con el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, y con el director de scouting del club, Juni Calafat. Un encuentro en el que siguieron trabajando en la confección de la plantilla, horas después de que el Real Madrid hiciera pública que su oferta de 150 millones al Atlético por Julián Álvarez había sido rechazada por el club rojiblanco. Tampoco tuvieron suerte en el París Saint-Germain con Joao Neves, el objetivo prioritario de Florentino Pérez, ni con Vitinha. Y el Bayern les advirtió que podían ahorrarse una oferta por Michael Olise porque no estaba en venta. Ahora es Bernardo Silva el que parece estar más cerca de firmar por los blancos, pese al interés del Atlético y del Barça.

El mismo martes, mientras Mourinho estaba reunido con Mendes, Sánchez y Calafat, el Benfica "comunicó a la CMVM que el Real Madrid formalizó la intención de contratar a José Mourinho pagando la cláusula de rescisión de 15 millones de euros, habiendo el entrenador dado su acuerdo". Y minutos después el club blanco comunicaba oficialmente haber llegado "a un acuerdo con Álvaro Arbeloa para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club. El Real Madrid, que será siempre su casa, le desea a Álvaro Arbeloa y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas".

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Este miércoles tocó el turno a la despedida del técnico portugués al Benfica y a sus aficionados del Benfica, a los que dedicó unas palabras en sus redes sociales en las que afirmaba: "Agradezco al presidente Rui Costa la oportunidad que me ha sido concedida de trabajar al servicio del Sport Lisboa e Benfica. Representar este club ha sido un honor y un privilegio". Ahora inicia una nueva etapa en el Real Madrid, donde no será presentado hasta el mes de julio, en el que además el equipo arrancará la pretemporada. El inicio de la misma será el día 13, lunes, donde arrancará con un grupo en el que se incluirán canteranos y se irán sumando los internacionales de las diferentes selecciones de forma progresiva.