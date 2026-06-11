Las quejas ciudadanas provocan la reacción de Adif: las icónicas esculturas de Atocha serán por fin restauradas

El Ministerio de Fomento encargó en el año 2002 al artista Antonio López la realización de dos esculturas con motivo de las remodelaciones que se estaban realizando en la estación de Atocha. Sin embargo, mientras el artista llevaba a cabo su creación, Madrid fue víctima de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004.

Este suceso provocó que Antonio decidiera dar un giro a sus esculturas, planteándolas desde entonces como un recordatorio de las víctimas e intentando transmitir a través de las expresiones de las niñas el sentimiento surgido tras la tragedia. Finalmente, la obra escultórica titulada 'Día y Noche' sería instalada en Atocha en el año 2008, y de allí sería trasladada a su posición actual en el exterior de la nueva terminal de llegadas del AVE en el año 2010.

Imagen de las esculturas tras su instalación en la terminal de llegadas del AVE en el año 2010 / Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano de la Comunidad de Madrid

"Es imposible no sentir una punzada de rabia"

Pese a su intención de homenajear a las 192 víctimas fallecidas en el trágico atentado, las esculturas de Antonio López hoy transmiten algo bien distinto y es que el vandalismo, los grafitis y el cerco de orines que rodea la base han tomado el control de las figuras proyectando una imagen de abandono absoluto en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad.

Ante esta situación, la cuenta de Instagram @rincones_madrid decidía denunciar públicamente el estado de las esculturas: "Es imposible pasar por la estación de Atocha y no sentir una punzada de rabia", explicaban en su publicación, "se supone que Adif es quien debe velar por este espacio pero parece que se han olvidado de que el patrimonio se cuida todos los días", reclamaban.

Los comentarios en apoyo en respuesta a este vídeo de denuncia no se hicieron esperar en redes, y tras años de presión ciudadana, las críticas forzaban finalmente una respuesta por parte de la empresa de transportes que ayer se ponía en contacto con @rincones_dmadrid a través de un chat privado en Instagram.

"El vandalismo y los grafitis no pueden ganar la batalla"

En este mensaje, Adif confirmaba a la cuenta de contenido madrileña que "ya trabajan para resolver el asunto en la estación de Atocha". Tras ponerse en contacto con el estudio de Antonio López para asegurar que las esculturas y su limpieza contaban "con el tratamiento especializado" necesario, la empresa ferroviaria afirmaba estar "avanzando en la contratación, mediante licitación pública, de la empresa para realizar estas labores".

Mensaje de Adif a @rincones_dmadrid / @rincones_dmadrid

Las reacciones inundaron las redes y son varias las cuentas que se hacían eco de la noticia: "El vandalismo y los grafitis no pueden ganar la batalla en nuestras calles, pero esto demuestra que la presión ciudadana funciona", compartía apenas hace unas horas @rincones_dmadrid en un mensaje que desprendía un indudable sabor a victoria.