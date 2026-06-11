PSOE y Más Madrid vuelven a gastar casi 50.000 euros en toros para las fiestas de Parla

El Gobierno local de Parla (PSOE y Más Madrid) ha vuelto a licitar la contratación de dos festejos taurinos para las fiestas patronales de septiembre, por un importe de 48.800 euros, con impuestos incluidos, según ha aprobado la última Junta de Gobierno local.

Según ha trascendido en el Pleno de este jueves, el gobierno de Ramón Jurado volverá a contratar dos encierros taurinos para las fiestas con posterior suelta de reses entre los días 18 y 20 de septiembre, según establece el pliego.

El coste de este contrato de servicios será de 40.000 euros sin impuestos. El recorrido de los encierros pasará por las calles Juan XXIII y Picasso, con finalización en la Plaza de Toros de la localidad. Allí, tras cada encierro, se procederá a la suelta de vaquillas. La licitación, según los documentos, seguirá un procedimiento abierto y por contratación ordinario.

Durante el Pleno, la portavoz de Podemos, Carla E. Valero, ha preguntado por la cantidad prevista para el gasto en toros, cuando se daba cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local.

En otra intervención en el Pleno, Valero ha pedido al Gobierno local que "priorice" inversiones y que destine ese dinero a "blindar derechos de los niños" y a mejorar los parques infantiles en lugar de destinarlo a "maltrato animal".

Mientras, su homónimo en Vox, Juan Marcos Manrique, ha informado de que la propuesta se aprobó con la ausencia de Más Madrid en la Junta de Gobierno.

Noticias relacionadas

La contratación de los encierros taurinos con dinero público fue el detonante de la salida de Podemos del Gobierno local hace tres años, lo que dejó en minoría a PSOE y Más Madrid. El pasado año, el socio de Gobierno del PSOE mostró también su oposición a las contrataciones de los festejos taurinos en Parla.