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GUERRA CIVIL

Cuando la paz llegó al Puente de los Franceses: este fue el insólito encuentro que se vivió en Madrid en plena Guerra Civil

Un campo de fútbol junto al Puente de los Franceses fue el escenario de esta singular tregua entre nacionales y republicanos

Construcción del Puente de los Franceses (Charles Clifford, 1859)

Construcción del Puente de los Franceses (Charles Clifford, 1859) / Fotos Antiguas de Madrid en Facebook

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Aunque pudiera parecer una simple fotografía de la construcción del Puente de los Franceses en 1859, esta instantánea trae consigo el recuerdo de uno de los episodios más insólitos vividos en la capital. Este monumento que debe su nombre a la nacionalidad de los ingenieros del proyecto fue testigo de una tregua improvisada en el que, apenas un año después del inicio de la Guerra Civil, los bandos republicano y nacional dejaban de lado las armas para reunirse "abrazados y en corrillos" en un campo de fútbol.

El Puente de los Franceses, un puente de trenes

A finales del siglo XIX, la ciudad de Madrid experimentó un fuerte crecimiento urbano e industrial que provocó la necesidad de construir nuevas infraestructuras. Entre estas nuevas urgencias, se encontraba la necesidad de un transporte moderno capaz de responder a las necesidades de una capital en expansión.

Baños en el Manzanares, junto al Puente de los franceses, en una calurosa tarde del verano de 1946

Baños en el Manzanares, junto al Puente de los franceses, en una calurosa tarde del verano de 1946 / Archivo Regional de la Comunidad de Madrid

Así nació el proyecto de construir un puente que permitiese el paso de la línea ferroviaria que conectaba la estación del Norte (actual Príncipe Pío) con el complejo de la zona oeste de la ciudad, y que sería ejecutado por ingenieros de la vecina Francia: "El Puente de los Franceses". Aunque durante la Guerra Civil española esta estructura sería escenario de intensos combates y sufriría daños significativos, aún hoy se mantiene en pie conservando consigo un pedacito de la historia de la ciudad.

"Hoy en este frente somos todos hermanos"

Sin necesidad de balón o porterías, un total de cuatrocientos combatientes de uno y otro bando, incluidos oficiales, se reunieron en noviembre de 1936 en un campo de fútbol a los pies del Puente de los Franceses. Allí, en pequeños grupos, los soldados de un bando y de otro compartieron sus víveres y conversaron ante la atónita mirada de sus mandos.

Trinchera republicana en el Puente de los Franceses

Trinchera republicana en el Puente de los Franceses / Blog de Jose Antonio Bru

Esta iniciativa impulsada por los dinamiteros Ángel Carrillo Ramírez, Eustaquio Giménez Palomares y Fernando Cordero Marín, quedaba registrada en la declaración del capitán republicano Jesús Salas. Así, según los documentos que aún se conservan en el Archivo de la Guerra Civil en Salamanca, el capitán franquista ofreció coñac, cerveza y puros al republicano mientras aseguraba "que era una pena que siendo todos españoles, nos estuviéramos matando unos a otros", y resaltando la "emoción que se había apoderado del personal de ambos bandos al verse reunidos".

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También el comisario político de la 6.ª División, Isidro Hernández Tortosa, dejaba reflejada esta tregua que tildaba de "bochornosa" mientras que otros asistentes al encuentro, como el soldado franquista José Gómez, contaban a sus seres queridos como "ese día en el frente eran todos hermanos".

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