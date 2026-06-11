Notas de la PAU 2026 en Madrid: aprueba el 95% de los alumnos y Matemáticas sube hasta un 6,2

Ya están aquí las notas de la PAU 2026. Estas calificaciones marcarán el futuro más inmediato de miles de alumnos madrileños, que se presentaron a los diferentes exámenes durante los pasados 1, 2, 3 y 4 de junio. Este año se presentaron a la PAU en la Comunidad de Madrid un total de 42.047 alumnos de los que, 13.424 lo hicieron en la Universidad Complutense; 10.341 en la Autónoma; 6.348 en la Carlos III, 6.051 en la de Alcalá, 4.510 en la Rey Juan Carlos y, por último, 1.829 en la Politécnica.

El 95,16% de los estudiantes madrileños aprueba la PAU

Las matriculaciones para la PAU 2026 se incrementó un 4,74 % con respecto al año pasado. Y un 99,63 % del estudiante matriculado se presentó. Del total que se presentó ha aprobado un 95, 1%. Los mejores resultados se dieron en la rama de Ciencias y Tecnología, ya que aprobó un 97 % de los que vinieron de esa rama.

En la fase de acceso las notas medias en toda la Comunidad de Madrid fueron las siguientes: lo más relevante fue Matemáticas, que pasó de un 5,4 del año pasado a un 6,2. Una mejoría notable. Inglés pasó de un 7,4 a 7. Historia de España de un 6,8 a un 6,9.

En la fase de admisión se presentaron 38.519 estudiantes, frente a 36.864 de la fase de acceso. 34.984 procedieron de Bachillerato (un 90,82 %) y 3.535 de FP. El 72,5 % de los que se presentaron a la fase de admisión optaron por presentarse a dos materias. En Geografía la nota global fue un 6,5, en Biología un 6,3. Física pasó de un 5,6 del año pasado a un 6,7. En Química un 5,9. En Historia del Arte un 6, entre otras asignatruras.

Con respecto a las adaptaciones de los alumnos para la PAU 2026 se han solicitado 4.891, lo que supone un 11,6 % de los estudiantes. En 2020 se solicitaron 1.453 adaptaciones, por lo que supone un incremento aproximado del 350 %. "Supone una carga de trabajo que se asume con gusto, pero hay que reconocerlo", afirmaron en la rueda de prensa los diferentes resposables de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid.

Los colegios que sacaron las mejores notas en la PAU 2026

Se llevaron la palma con un 9,98 los colegios IES Ramiro de Maeztu, IES Laguna Joatzel y Colegio Amanecer. En segundo lugar el Colegio Miramadrid con un 9,97 y en tercer lugar con un 9,96 el Colegio Enriqueta Aymer (todas las notas anteriores es ponderado con las notas de Bachillerato).