Consulta las notas de corte de la PAU 2026 de Madrid para los grados de las universidades públicas: comprueba si puedes entrar en la carrera que querías

La espera ha terminado para todos los estudiantes. Miles de estudiantes madrileños, así como alumnos de otras comunidades que quieran venir a estudiar a la región, están pendientes de las notas de corte de las universidades públicas de Madrid para el curso 2026/2027. Tras la realización de la PAU en su convocatoria ordinaria de junio, llega uno de los momentos más esperados. Comprobar si la nota obtenida permite entrar a la carrera elegida.

Las notas de corte sirven como referencia para conocer la nota mínima con la que el último estudiante admitido ha entrado en cada grado. Por ello, no se fijan de antemano, sino que dependen de la demanda de plazas, del número de solicitudes y de las calificaciones de los aspirantes. Hasta que se publican los datos definitivos, la mayoría de los estudiantes se guían por las calificaciones de los años anteriores.

Notas de corte de las universidades públicas de Madrid

La oferta universitaria madrileña es muy amplia y las diferencias entre titulaciones pueden ser enormes. Mientras algunos grados cuentan con notas de acceso más asequibles, otros se mantienen año tras año entre los más exigentes. Carreras como Medicina, Matemáticas, Ingeniería o algunos dobles grados suelen registrar calificaciones muy elevadas, en muchos casos por encima del 13.

Muchos estudiantes no saben calcular su nota ni saben los factores que deben tener en cuenta para hacer la media entre Bachillerato y la PAU. A continuación, te dejamos las notas de corte de las principales universidades para que mates dos pájaros de un tiro y observes si te da la nota para la carrera que quieres.

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Recuerda que si no estás conforme con la nota siempre puedes optar al periodo de revisión. Durante este, los estudiantes que realizaron la convocatoria extraordinaria podrán pedir una segunda corrección o revisión, según el procedimiento establecido por cada universidad donde hayan hecho el examen.