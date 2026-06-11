Nathy Peluso sorprende con un concierto secreto en Madrid horas después de cancelarse su actuación en Tenerife

Mientras Tenerife se preparaba para asumir la cancelación de uno de los conciertos más esperados del fin de semana, Nathy Peluso protagonizaba una de las actuaciones más inesperadas del inicio del verano musical en Madrid.

La cantante y compositora argentina apareció por sorpresa este jueves en El Internacional, donde ofreció un concierto exclusivo ante un reducido grupo de asistentes que habían seguido las pistas publicadas por la propia artista en redes sociales. La actuación se enmarcaba en la presentación de la programación festivalera que Heineken desplegará este verano en algunos de los principales eventos musicales del país.

Lo que comenzó como un encuentro para calentar motores de cara a la temporada de festivales terminó convirtiéndose en una experiencia única para los seguidores de la artista, que pudieron disfrutar de un formato poco habitual y mucho más cercano que el de los grandes escenarios.

Una aparición inesperada

La noche transcurría entre sesiones de DJ, actividades vinculadas al universo festivalero y encuentros entre creadores de contenido cuando llegó el momento que nadie esperaba.

Nathy Peluso irrumpió en el local y convirtió la icónica barra de El Internacional en su escenario. Sin apenas distancia con el público y en un ambiente mucho más íntimo que el de sus habituales conciertos multitudinarios, la argentina ofreció una actuación que rápidamente inundó las redes sociales.

Entre los asistentes se encontraban algunos rostros conocidos del mundo digital y de la música, como Paula Gonu, Andy Washington, Lucía Avendaño o Nuria Blanco, además de seguidores que consiguieron acceder a la convocatoria tras los mensajes publicados por la cantante.

El contraste con Tenerife

La actuación adquirió una dimensión aún más llamativa por el momento en el que se produjo.

Horas antes se conocía la suspensión de los conciertos programados para este viernes en el Tenerife Music Festival, donde Nathy Peluso figuraba como una de las grandes protagonistas del cartel junto a Rels B.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife comunicó la cancelación de los espectáculos previstos en el recinto portuario tras la activación de medidas extraordinarias de seguridad con motivo de la visita del papa León XIV a la isla.

Así, mientras miles de seguidores recibían la noticia de que no podrían verla actuar en Canarias, unas decenas de afortunados disfrutaban de un concierto prácticamente a escasos metros de la artista en pleno centro de Madrid.

Arranca la temporada de festivales

Más allá de la actuación sorpresa, el evento sirvió para presentar la propuesta con la que Heineken recorrerá este verano algunos de los festivales más destacados del panorama nacional, entre ellos Love The 90’s, FIB y Arenal Sound.

La iniciativa busca trasladar al público una experiencia que va más allá de los conciertos, con espacios dedicados a la personalización de prendas, zonas de encuentro para asistentes y programación musical paralela durante toda la jornada.

Sin embargo, el gran recuerdo de la noche no fueron los talleres ni las actividades programadas. Fue la imagen de Nathy Peluso subida a una barra, cantando a pocos metros de sus seguidores, en una actuación tan inesperada como difícil de repetir.

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Porque si algo demostró la cantante argentina es que, incluso en plena temporada de macrofestivales, algunos de los momentos más memorables siguen ocurriendo lejos de los escenarios principales.