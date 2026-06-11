Muere un hombre de 81 años tras caer accidentalmente a su piscina en Batres

Un varón de 81 años ha fallecido este jueves tras sufrir una caída accidental en la piscina de su domicilio, ubicado en el municipio de Batres (localidad del sur de la región situada a 44 kilómetros de la capital). El trágico suceso ha sido confirmado por Emergencias 112 Comunidad de Madrid, organismo que recibió el aviso y movilizó los recursos de emergencia necesarios.

Tras la alerta, se activó a los Bomberos de la Comunidad de Madrid para colaborar en las labores de auxilio en la vivienda. Por su parte, el equipo médico del SUMMA 112 se desplazó rápidamente al lugar de los hechos. A pesar de realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante media hora, los facultativos no pudieron salvar la vida del hombre, confirmando finalmente su fallecimiento.