MADRID
Muere un hombre de 81 años tras caer accidentalmente a su piscina en Batres
Un varón de 81 años ha fallecido este jueves en el municipio de Batres, Madrid, tras sufrir una caída accidental en la piscina de su domicilio.
Un varón de 81 años ha fallecido este jueves tras sufrir una caída accidental en la piscina de su domicilio, ubicado en el municipio de Batres (localidad del sur de la región situada a 44 kilómetros de la capital). El trágico suceso ha sido confirmado por Emergencias 112 Comunidad de Madrid, organismo que recibió el aviso y movilizó los recursos de emergencia necesarios.
Tras la alerta, se activó a los Bomberos de la Comunidad de Madrid para colaborar en las labores de auxilio en la vivienda. Por su parte, el equipo médico del SUMMA 112 se desplazó rápidamente al lugar de los hechos. A pesar de realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante media hora, los facultativos no pudieron salvar la vida del hombre, confirmando finalmente su fallecimiento.
- Cuándo salen las notas de la PAU 2026 en Madrid: fecha, hora y cómo acceder
- Adrián, madrileño experto en supervivencia: 'Una lata de sardinas, esto va a marcar la diferencia entre que mi salida sea buena o mala
- Pablo Neruda sobre el mítico edificio vanguardista del barrio de Chamberí: 'Mi casa era llamada la casa de las flores
- La Comunidad de Madrid apuesta por Las Vegas e invierte más de 500 millones en la comarca del sureste regional
- Del fútbol al coleccionismo: Griezmann abrirá una tienda en Madrid en la que venderá cromos que pueden llegar a valer miles de euros
- El Metro de Madrid estrena el pago con tarjeta en los tornos: 'Esto tendría que haberse pensado antes
- Condenado a 11 años de cárcel el capitán del Ejército que estranguló a su mujer delante de sus hijos en Madrid
- Elecciones Real Madrid 2026, en directo: Florentino Pérez y Enrique Riquelme se disputan la presidencia