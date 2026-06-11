Madrid lidera la creación de empresas en lo que va de año: uno de cada cinco nuevos negocios en España nace en la región

Nuevo año, misma tendencia. La Comunidad de Madrid sigue liderando la creación de empresas en una España en la que se han constituido en España 61.500 empresas entre enero y mayo de 2026, un 13% más que en el mismo periodo del año anterior, según el Estudio sobre Demografía empresarial elaborado por INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), filial de Cesce y compañía especializada en información comercial, financiera, sectorial y de marketing.

Solo en mayo se crearon 11.390 sociedades, una cifra que supone un descenso del 16% en comparación con el mismo mes de 2025 y una caída del 4% respecto a abril.

La inversión de capital destinada a la puesta en marcha de estas compañías alcanzó en mayo los 600 millones de euros, la segunda cifra más baja del año. Este importe representa un retroceso del 23% frente al mes anterior y del 21% respecto a mayo de 2025. Sin embargo, en el acumulado de los cinco primeros meses del año, el capital invertido asciende a 3.164 millones de euros, un 20% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

La más valiosa, en Palencia

Las tres sociedades constituidas en mayo con mayor inversión fueron Cerealto Foods Finance, S.L., con 204 millones de euros en Palencia; Datorren Kartera, S.A., con 40 millones en Bizkaia; y Local Casp Barcelona, S.L., con 15 millones en Barcelona.

Nathalie Gianese, directora de Estudios de INFORMA D&B, destaca que “en los cinco primeros meses del año las constituciones crecen un 13% hasta 61.500, con Madrid, Cataluña y Andalucía liderando el volumen de nuevas sociedades”.

Una trabajadora en la oficina. / H. Sala

Las empresas creadas en mayo implicaron el nombramiento de 13.666 administradores, lo que refleja la presencia de órganos de gobierno reducidos, con el régimen de administrador único como fórmula más habitual. Las mujeres ocupan el 23% de los cargos generados.

En los sectores de Alta Tecnología, las constituciones acumuladas se situaron en 1.239, apenas el 2% del total. Esta cifra supone una caída del 57% respecto al mismo periodo de 2025. La inversión en estas actividades también retrocede con fuerza, un 75%, hasta los 10 millones de euros.

Madrid, seguida de cerca por Cataluña

Madrid concentra el 22% de las empresas creadas desde enero, con 13.294 constituciones. Le siguen Cataluña, con 12.094, y Andalucía, con 10.198. En conjunto, estas tres comunidades reúnen el 58% del total nacional.

Los mayores incrementos en valor absoluto en el acumulado del año se registran en la Comunidad Valenciana, con 1.617 constituciones más; Cataluña, con 1.494 más; y Madrid, con un aumento de 1.196. En el lado contrario, Canarias, Ceuta y Melilla son los únicos territorios donde disminuye la creación de empresas en lo que va de año, con descensos del 3%, el 30% y el 37,5%, respectivamente.

Trabajador en fábrica de componentes de vehículos / GESTAMP - Archivo

En mayo, Madrid volvió a ser la comunidad con más constituciones, con 2.396 nuevas sociedades, el 21% del total. A continuación se situaron Cataluña, con 2.264, el 20%, y Andalucía, con 1.855, el 16%. No obstante, estas tres autonomías también registraron los principales descensos en valor absoluto durante el mes: Cataluña restó 759 constituciones, Madrid 590 y Andalucía 513.

En términos de capital invertido, Madrid encabeza el acumulado anual con 836 millones de euros, un 101% más que en 2025. Le siguen Cataluña, con 638 millones, un 38% más, y Andalucía, con 422 millones, un 46% menos. En mayo, el desembolso más destacado se situó entre Madrid, con 74 millones de euros, y Cataluña, con 86 millones. La variación mensual más significativa se produjo en Castilla y León, donde el capital invertido aumentó un 1.035%, hasta alcanzar los 221 millones de euros.

Construcción e inmobiliario, las más recurrentes

Por sectores, las nuevas compañías creadas desde enero se concentran principalmente en Construcción y actividades inmobiliarias, con 15.744 constituciones; Servicios empresariales, con 9.464; y Comercio, con 8.900. Entre los tres sectores suman el 55% del total.

Dos hombres trabajan transportando palés en el Polígono Industrial de Vallecas. / Eduardo Parra / Europa Press

El mayor incremento acumulado en valor absoluto corresponde a Construcción y actividades inmobiliarias, que añade 2.020 constituciones, seguido de Intermediación financiera, con 1.165 más. En cambio, Energía registra el mayor descenso, con 178 constituciones menos.

En mayo, Construcción y actividades inmobiliarias también fue el sector con más nuevas sociedades, con 3.030, aunque esta cifra supone un descenso del 15% respecto al mismo mes del año anterior. El mayor aumento mensual se registró en Intermediación financiera, que sumó 121 creaciones.

Intermediación financiera concentra el mayor volumen de capital invertido en el acumulado del año, con 1.424 millones de euros, el 45% del total. Le sigue Construcción y actividades inmobiliarias, con 790 millones, el 25% del conjunto. El descenso acumulado más acusado se produce en Sanidad, donde la inversión cae hasta los 20 millones de euros, un 95% menos que en 2025.

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En mayo, Intermediación financiera volvió a ser el sector con mayor desembolso de capital, con 344 millones de euros, lo que representa un avance del 220%.