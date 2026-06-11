Madrid destina 2,2 millones al centro de prevención de sobredosis de la Cañada Real

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la prórroga durante los próximos tres años del servicio del Centro de Reducción del Daño y Prevención de Sobredosis en la Cañada Real. Con una inversión de 2,2 millones de euros, este recurso gestionado por el Instituto de Adicciones de Madrid Salud continuará prestando atención a personas con adicciones y un alto deterioro biopsicosocial. La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha señalado que la finalidad del centro es reducir los riesgos asociados al consumo de sustancias y conectar a los usuarios con la red asistencial de tratamiento.

La Junta de Gobierno también ha asignado 1,7 millones de euros para la gestión de los cuatro Puntos de Encuentro Familiar (PEF) municipales y el CERPA. Estos centros ofrecen espacios supervisados para facilitar las visitas entre menores y familiares tras una ruptura de la convivencia, siempre bajo derivación judicial o del sistema de protección de menores.

Regeneración urbana en la Colonia Urpisa

Dentro del Plan Regenera Madrid, se ha aprobado el inicio de la segunda fase de las obras en los espacios interbloques de la Colonia Urpisa, en Villa de Vallecas. El proyecto cuenta con un presupuesto de 1.549.631 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Está previsto que los trabajos comiencen a lo largo de este verano para mejorar la urbanización y accesibilidad del entorno.

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Recursos para víctimas de trata y explotación sexual

El consistorio ha destinado otros 1,7 millones de euros para gestionar dos recursos de alojamiento y atención social dirigidos a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y a aquellas que buscan abandonar la prostitución. La partida financia Casa Pandora, un alojamiento temporal de larga estancia para la recuperación integral, y ocho plazas en viviendas de semiautonomía, destinadas a facilitar la independencia de estas mujeres y sus hijos menores tras completar su proceso de intervención.